Более 1200 оккупантов, 16 танков и системы ПВО: Генштаб обновил потери РФ в Украине

За сутки с 18 на 19 мая потери России в войне в Украине составили 1210 россиян. Также ВСУ уничтожили 35 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – 492290 (+1210) человек;

танков – 7576 (+16) ед;

боевых бронированных машин – 14630 (+35) ед;

артиллерийских систем – 12687 (+48) ед;

РСЗ – 1074 (+3) ед;

средства ПВО – 803 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10155 (+47);

крылатые ракеты – 2204 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 17251 (+82) ед;

специальная техника / special equipment ‒ 2077 (+2).

Напомним, по данным аналитиков ISW, российские войска имеют цель захватить Волчанск, потому что это позволит получить тактическое преимущество для следования в Харьковской области.

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