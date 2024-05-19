Более 1200 оккупантов, 16 танков и системы ПВО: Генштаб обновил потери РФ в Украине
Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
За сутки с 18 на 19 мая потери России в войне в Украине составили 1210 россиян. Также ВСУ уничтожили 35 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 492290 (+1210) человек;
- танков – 7576 (+16) ед;
- боевых бронированных машин – 14630 (+35) ед;
- артиллерийских систем – 12687 (+48) ед;
- РСЗ – 1074 (+3) ед;
- средства ПВО – 803 (+2) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10155 (+47);
- крылатые ракеты – 2204 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн – 17251 (+82) ед;
- специальная техника / special equipment ‒ 2077 (+2).
Напомним, по данным аналитиков ISW, российские войска имеют цель захватить Волчанск, потому что это позволит получить тактическое преимущество для следования в Харьковской области.
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