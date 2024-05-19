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Более 1200 оккупантов, 16 танков и системы ПВО: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Воскресенье 19 мая 2024 07:18
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Более 1200 оккупантов, 16 танков и системы ПВО: Генштаб обновил потери РФ в Украине Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

За сутки с 18 на 19 мая потери России в войне в Украине составили 1210 россиян. Также ВСУ уничтожили 35 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 492290 (+1210) человек;
  • танков – 7576 (+16) ед;
  • боевых бронированных машин – 14630 (+35) ед;
  • артиллерийских систем – 12687 (+48) ед;
  • РСЗ – 1074 (+3) ед;
  • средства ПВО – 803 (+2) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10155 (+47);
  • крылатые ракеты – 2204 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17251 (+82) ед;
  • специальная техника / special equipment ‒ 2077 (+2).

На изображении может быть: текст «npoTRrom 24.02.22 -19.05.2024 OPICHTOBHI BTPATЫ nPoTиBHиKA CKЛАЛЫ ~492290 +1210 26 relyKonTep.B helicopters 10155 +47 6nЛA onepaTиBHo-TaKTы4Horo pиBHR UAV operational-tactical level 14630+35 +35 6oйoBиx 6poHboBaHиx mawиH armoured personnel vehicle 2204 +1 ps/boats 1 n.ABoAHί 4oBHи submarines 1074 +3 PC3B MLRS 17251 + 82 aoTomo6илbHa TexHиKa Ta AиcTepHи 3nMM vehicles & fuel tanks 803 +2 3aco6иnno nno anti-aircraft warfare systems 2077+2 a6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Напомним, по данным аналитиков ISW, российские войска имеют цель захватить Волчанск, потому что это позволит получить тактическое преимущество для следования в Харьковской области.

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