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Украинские военные уничтожили российский тральщик "Ковровец"

Украина, Воскресенье 19 мая 2024 11:18
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Украинские военные уничтожили российский тральщик "Ковровец" Фото: украинские военные уничтожили российский тральщик "Ковровец" (airbase.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожили еще один российский корабль. ВСУ потопили морской тральщик "Ковровец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram и Генштаб ВСУ.

"Военно-морскими Силами Вооруженных сил Украины уничтожен морской тральщик Ковровец", - говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

ВМС отмечают, что это была операция Сил обороны, и подтверждают, что удалось уничтожить морской тральщик Черноморского флота России проекта 266-М "Ковровец".

Что известно об этом корабле

"Ковровец" - морской тральщик проекта 266М. Главная его задача - проведение за тралами кораблей и судов, разведывательное и контрольное траления, прокладка коридоров в минных полях, участие в минировании и т.д.

Этот корабль вошел в состав советского флота в 1974 году, а к 1982 году назывался "Курский комсомолец". С 1992 года был переименован в "Наводчик", а уже в 1999-м получил текущее название.

"Ковровец" участвовал в операциях в Атлантике, Персидском заливе, патрулировал у берегов Сирии. В 2016-2017 годах тральщик был включен в состав Средиземноморского флота РФ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 26 российских кораблей. Также ВСУ удалось уничтожить одну подлодку врага.

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