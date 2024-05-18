ВСУ уничтожают много техники РФ в Харьковской области, враг атакует под Крынками: карты ISW

Российские захватчики усилили обстрелы по позициям ВСУ в районе Крынок. На Харьковском направлении оккупанты продолжают наступление в районе Липцев, при этом Силы обороны Украины, отражая штурмы, уничтожают значительное количество вражеской бронетехники.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Войска РФ 17 мая продолжали наступление в районе Липцев, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Оккупанты также продолжали наступательные действия под Липцами и Глубоким.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к югу от Глубокого и ведут бои в окрестностях Липцев, а один блоггер рассказывал, что они продвинулись на 300-600 метров в сторону Липцев.

Российский источник утверждал, что войска РФ расширяют свою зону контроля вблизи Лукьянцев (к северо-востоку от Липцев), однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Российские источники утверждали, что украинские минные поля усложняют и замедляют продвижение россиян около Липцев и Зеленого.

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что пехота РФ прощупывает позиции ВСУ и атакует возле Липцев группировкой в ротные группы и использует густые лесные массивы, позволяющие небольшим группам проводить скрытые маневры.

Командир батальона ВСУ, действующий на Харьковском направлении, заявил, что войска РФ в большинстве своем атакуют пехотой, но также пытаются использовать бронетехнику. Он добавил, что ВСУ уничтожили до половины российской техники, участвовавшей в наступательных операциях.

Сообщается, что 17 мая войска РФ продвинулись под Волчанск, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись восточнее Тихого (к северо-востоку от Волчанска) и якобы захватили Зыбино (восточнее Волчанска), но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Украинский сержант, действовавший близ Волчанска, сказал Wall Street Journal, что российские силы контролируют северную половину Волчанска, хотя непонятно, имеет ли он ввиду всю часть Волчанска к северу от реки Волча.

Между тем аналитики ISW пока не подтверждают, что войска РФ захватили весь Волчанск к северу от реки Волча.

Российские источники утверждали, что войска РФ продолжали наступательные операции на севере Волчанска, вблизи Агрегатного завода и Волчанской центральной районной больницы в центре Волчанска, а также западнее Волчанска близ Старицы и Бугроватки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжали наступление в районе Старицы и Волчанска.

Операция №2 - Луганская область

По сообщениям, 17 мая войска РФ продвинулись северо-западнее Сватово и к югу от Кременной, хотя никаких подтвержденных изменений на фронте Купянск - Сватово - Кременная не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись вдоль фронта шириной 4,97 км и глубиной 1,71 км к западу и югу от Крахмального (к северо-западу от Сватово) и на 3 км в направлении Песчаного (к северо-западу от Сватово) .

Другой российский блоггер рассказывал, что войска РФ продвинулись в пределах северо-восточной Белогоровки (южнее Кременной).

Вместе с тем, в ISW не нашли визуального подтверждения этих российских заявлений.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Синьковки и Ольшаны, возле Ивановки, Берестового, Кисловки, Стельмаховки, возле Мясожаровки, Новоегоровки, Невского и Дибровы.

Операция №3 - Донецкая область

17 мая войска РФ продолжали наземные атаки на Северском направлении вблизи Спорного, Выемки и Раздолевки.

17 мая войска РФ продолжили штурм вблизи Часового Яра, но не совершили ни одного подтвержденного наступления.

Оккупанты совершили наземные атаки вблизи Нового микрорайона в восточной части города, а также около Калиновки и Богдановки, возле Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Нью-Йорка.

Российский военкор утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Калиновки и что украинские защитники удерживают ограниченные позиции в подвалах в западной Богдановке.

Войска РФ недавно продвинулись северо-западнее и западнее Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 17 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 мая, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись вдоль полосы ветра к юго-западу от Соловьева (к северо-западу от Авдеевки) и вдоль улицы Небережной в с. Западное Нетайлово (к западу от Авдеевки) соответственно.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись к востоку от Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки), но в ISW не нашли визуального подтверждения российских утверждений.

В Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска провели тактическую перегруппировку в неустановленном районе Авдеевского направления в связи с наступательными операциями РФ.

Войска РФ также продолжали наземные атаки к северо-западу от Авдеевки в районе Архангельского и Очеретино и к западу от Авдеевки в Уманском и Яснобродовке.

Сообщается, что войска РФ недавно продвинулись к западу от города Донецка во время продолжающихся атак на запад и юго-запад от города 17 мая.

Российский военкор утверждал, что части российской 150-й мотострелковой дивизии якобы продвинулись к западной окраине Георгиевки (к западу от Донецка), но в ISW не заметили визуального подтверждения этого утверждения.

Российские войска также продолжали наземные наступления к западу от города Донецка вблизи Красногоровки; юго-западнее Донецка вблизи Парасковеевки, Новомихайловки и шахты № 1 "Южное"; северо-восточнее Угледара около Водяного; и юго-восточнее Угледара возле Никольского.

17 мая войска РФ продолжали ограниченные наземные штурмы в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского и Урожайного.

"Южная ось"

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продолжают очистку Работино по состоянию на 17 мая, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта на западе Запорожской области не было.

17 мая спикер Южного оперативного командования ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что войска РФ не захватывали Работино.

Российские блоггеры рассказывали, что под Вербовым (восточнее Работино) продолжались позиционные бои.

17 мая войска РФ усилили наступление на позиции ВСУ на восточном (левом) берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений на фронте не последовало.

Как отметил Плетенчук, за прошедшие сутки оккупанты активизировали обстрелы вблизи ограниченного украинского тактического плацдарма в Крынках, но ВСУ не потеряли позиций в этом районе.

Спикер Сил обороны юга Украины также добавил, что за последние дни российские войска не пытались штурмовать остров Нестриги в дельте реки Днепр.

Продолжались позиционные бои между НПП "Олешковские пески" и Крынками и Казачьими Лагерями и Крынками.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в ночном возведении 18 мая проинформировали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. Наибольшее количество боев фиксируется на Покровском направлении (враг совершил 25 атак на позиции Сил обороны).

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты на Харьковском направлении дважды за сутки предприняли попытки прорвать обороны ВСУ. В то же время украинские воины в отдельных районах области ведут штурмовые действия.