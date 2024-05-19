ua en ru
Вс, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрэнерго" объявило об отключениях света 20 мая: в какие часы

Украина, Воскресенье 19 мая 2024 19:35
UA EN RU
"Укрэнерго" объявило об отключениях света 20 мая: в какие часы Фото: в Украине завтра будут выключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 20 мая, в Украине вечером будут действовать графики отключения света. Это касается как населения, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрэнерго".

"Завтра, 20 мая, с 18.00 до 24.00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений", - объявили в "Укрэнерго".

В то же время, свет не будут отключать объектам критической инфраструктуры.

Отключение света в Украине

Этой весной россияне активизировали удары по украинской энергетике и уничтожили несколько крупных ТЭС и ТЭЦ, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Из-за российских ударов в энергосети Украины возник дефицит, который уже не может покрывать импорт электроэнергии. Потому украинцам начали выключать свет. Как прогнозируют в "Укрэнерго", отключение света может продержаться до осени, однако они будут не каждый день.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Мининфраструктуры вместе с местными руководителями обеспечить работу лифтов и подачу воды при отключении света.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, как узнать графики отключения света в каждой из областей Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Отключения света
NEWS
"Укрэнерго" объявило об отключениях света 20 мая: в какие часы
"Укрэнерго" объявило об отключениях света 20 мая: в какие часы
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому