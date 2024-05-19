"Укрэнерго" объявило об отключениях света 20 мая: в какие часы
В понедельник, 20 мая, в Украине вечером будут действовать графики отключения света. Это касается как населения, так и промышленных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрэнерго".
"Завтра, 20 мая, с 18.00 до 24.00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений", - объявили в "Укрэнерго".
В то же время, свет не будут отключать объектам критической инфраструктуры.
Отключение света в Украине
Этой весной россияне активизировали удары по украинской энергетике и уничтожили несколько крупных ТЭС и ТЭЦ, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.
Из-за российских ударов в энергосети Украины возник дефицит, который уже не может покрывать импорт электроэнергии. Потому украинцам начали выключать свет. Как прогнозируют в "Укрэнерго", отключение света может продержаться до осени, однако они будут не каждый день.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Мининфраструктуры вместе с местными руководителями обеспечить работу лифтов и подачу воды при отключении света.
Кроме того, РБК-Украина рассказывало, как узнать графики отключения света в каждой из областей Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.