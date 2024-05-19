"Укрэнерго" объявило об отключениях света 20 мая: в какие часы

В понедельник, 20 мая, в Украине вечером будут действовать графики отключения света. Это касается как населения, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрэнерго".

В то же время, свет не будут отключать объектам критической инфраструктуры.

"Завтра, 20 мая, с 18.00 до 24.00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений", - объявили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Этой весной россияне активизировали удары по украинской энергетике и уничтожили несколько крупных ТЭС и ТЭЦ, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Из-за российских ударов в энергосети Украины возник дефицит, который уже не может покрывать импорт электроэнергии. Потому украинцам начали выключать свет. Как прогнозируют в "Укрэнерго", отключение света может продержаться до осени, однако они будут не каждый день.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Мининфраструктуры вместе с местными руководителями обеспечить работу лифтов и подачу воды при отключении света.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, как узнать графики отключения света в каждой из областей Украины.

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