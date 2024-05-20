Удары по России и падение вертолета с президентом Ирана: новости за выходные
Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси разбился в горах из-за непогоды, а Украина тем временем нанесла несколько ударов по Российской Федерации.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Новости за 18 апреля:
- ВСУ уничтожают многие техники РФ в Харьковской области;
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Россия атаковала дронами два объекта энергетики;
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ВСУ пытаются оттеснить россиян в направлении Глубокого в 40 км от Харькова;
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Оккупанты штурмуют Времен Яр колоннами танков и БМП;
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Пограничники в Волчанске дали бой ДРГ, которая притворялась бойцами смежного подразделения.
Новости за 19 апреля:
- ВСУ по отдельным направлениям провели штурмы и улучшили положение;
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Силы ПВО ночью уничтожили почти четыре десятка "Шахедов";
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Партизаны фиксируют проблемы с логистикой в РФ после удара по аэродрому в Джанкое;
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В Генштабе рассказали о ситуации на Харьковском направлении;
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В Харьковской области объявили траур из-за российских обстрелов.
Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку
В воскресенье вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и его министром иностранных дел Хоссейном Амир-Абдуллахианом разбился в горах из-за непогоды.
Государственное телевидение прекратило все свои регулярные программы, чтобы показать молитвы о Раисе по всей стране, а в углу экрана - прямые трансляции команд спасателей, пешком обыскивающих горную местность в густом тумане.
Спасательные работы усугублял сильный туман.
Детальнее об авиакатастрофе и поисках президента можно узнать в материале РБК-Украина.
Удары по России
В течение выходных украинские военные совершили несколько атак на Российскую Федерацию. В частности, мы сообщали, что украинские защитники уничтожили еще один российский корабль. В этот раз им оказался тральник "Ковровец".
К тому же военные атаковали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Ленинградской области. Это произошло в ночь на 19 мая.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 26 российских кораблей.
ГУР сделало заявление об урегулировании Telegram
Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что Telegram-паблики иногда безответственно распространяют информацию.
"Проблема действительно существует с разного рода анонимными площадками, которые безответственно распространяют информацию. Иногда просто безответственно, иногда преднамеренно вредят, и это часть российской пропаганды и российских спецслужб", - сказал он.
В Украине снова будут выключать свет по графикам
В Украине сегодня, 20 мая, снова будут выключать свет по графикам.
Ограничения будут касаться и бытовых потребителей и промышленности, заявило "Укрэнерго".
Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира
Украинец Александр Усик по решению судей одолел британского боксера Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
Детальнее по ходу поединка можно узнать в материале РБК-Украина.
Потепление изменило ситуацию в энергетике
Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине.
"И это, вероятно, позволит не отключать потребителей в течение ночи и утром, как это было на прошлой неделе", - добавил он.
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