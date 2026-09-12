На АЗС Украины появятся системы оповещения о вражеских дронах, - Корецкий

Российские войска существенно усилили удары по украинским автозаправочным комплексам. Поэтому в Украине готовят новые меры безопасности, в частности систему автоматического оповещения о приближении вражеских беспилотников.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Новые меры безопасности и уведомления о дронах

В последние дни под ударами оказались АЗК в Киеве и на международных трассах.

Чтобы защитить персонал и посетителей и сохранить стабильную работу заправок, правительство провело срочное совещание с операторами рынка, привлекая Минэнерго, Минэкономики, Минфин, Мининфраструктуры, СНБО, ГСЧС и МВД.

Участники обсудили усиление защитных сооружений для элементов наземной инфраструктуры и обустройство укрытий. Главной технологической новинкой станет специальное программное решение:

Оно позволит автоматически отслеживать направление движения беспилотников.

Система будет оперативно предупреждать АЗК о приближении враждебной угрозы.

После тестирования на автозаправках в систему начнут подключать и другие сферы бизнеса.

"Министры получили задачу максимально ускорить этот процесс", - подчеркнул Корецкий.

Ситуация с ценами на топливо и упрощение логистики

В ходе встречи стороны также проанализировали баланс нефтепродуктов и цены. Из-за событий на Ближнем Востоке и сбоев в поставках мировые котировки нефти снова растут, что провоцирует ответную реакцию и в Украине.

"Наметили четкий план действий и по железнодорожному сообщению, и по упрощению таможенных процедур для бензовозов, как это было в 2022 году. Реагируем на запросы бизнеса - ответ должен быть быстрым и действенным", - подчеркнул глава правительства.

Координация действий с представителями рынка в кризис будет происходить на регулярной основе.