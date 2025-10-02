Часть города без горячей воды: в Чернигове из-за атаки не работает большинство котельных
В Чернигове из-за российской атаки остановлена работа большинства котельных, в некоторых районах удалось восстановить электроснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговский городской совет в Telegram.
В частности, в результате вчерашней атаки на энергетические объекты и обесточивания города Чернигова было остановлено большинство городских котельных АО "Облтеплокоммунэнерго", но позже перезапустили шесть котельных в тех районах, где удалось восстановить электроснабжение.
Также постепенно восстанавливается и горячее водоснабжение.
Известно, что в Чернигове разворачиваются пункты несокрушимости по адресам:
- возле супермаркета "Велмарт" (ул. Независимости, 32);
- около ТРЦ "Hollywood" (пр-т Левка Лукьяненко, 74);
- ул. Стрелецкая, 4;
- возле дома культуры (ул. Дмитрия Самоквасова, 8);
- возле школы искусств (ул. 1-я Кордовка, 8);
- проспект Мира, 201-Б; ул. Еськова, 10.
Удары РФ по энергетике
Напомним, в результате вражеских ударов по энергетике Украины обесточены потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.
В "Черниговоблэнерго" вчера после массированных ударов РФ по критической инфраструктуре заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической. Из-за чего с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.
В результате ночной массированной атаки РФ зафиксированы перебои с электроснабжением в Одесской области. На утро 2 октября временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей.