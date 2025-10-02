ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Часть города без горячей воды: в Чернигове из-за атаки не работает большинство котельных

Чернигов, Четверг 02 октября 2025 14:05
Часть города без горячей воды: в Чернигове из-за атаки не работает большинство котельных Фото: в Чернигове из-за атаки РФ остановлена ​​работа большинства котельных (facebook.com)
Автор: Оксана Тесленко

В Чернигове из-за российской атаки остановлена работа большинства котельных, в некоторых районах удалось восстановить электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговский городской совет в Telegram.

В частности, в результате вчерашней атаки на энергетические объекты и обесточивания города Чернигова было остановлено большинство городских котельных АО "Облтеплокоммунэнерго", но позже перезапустили шесть котельных в тех районах, где удалось восстановить электроснабжение.

Также постепенно восстанавливается и горячее водоснабжение.

Известно, что в Чернигове разворачиваются пункты несокрушимости по адресам:

  • возле супермаркета "Велмарт" (ул. Независимости, 32);
  • около ТРЦ "Hollywood" (пр-т Левка Лукьяненко, 74);
  • ул. Стрелецкая, 4;
  • возле дома культуры (ул. Дмитрия Самоквасова, 8);
  • возле школы искусств (ул. 1-я Кордовка, 8);
  • проспект Мира, 201-Б; ул. Еськова, 10.

Удары РФ по энергетике

Напомним, в результате вражеских ударов по энергетике Украины обесточены потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

В "Черниговоблэнерго" вчера после массированных ударов РФ по критической инфраструктуре заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической. Из-за чего с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

В результате ночной массированной атаки РФ зафиксированы перебои с электроснабжением в Одесской области. На утро 2 октября временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей.

