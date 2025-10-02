Частина міста без гарячої води: в Чернігові через атаку не працює більшість котелень

Фото: в Чернігові через атаку РФ зупинена робота більшості котелень (facebook.com)

У Чернігові через російську атаку зупинено роботу більшості котелень, в деяких районах вдалося відновити електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську міську раду у Telegram.

Зокрема, внаслідок учорашньої атаки на енергетичні об’єкти та знеструмлення міста Чернігова було зупинено більшість міських котелень АТ "Облтеплокомуненерго", але пізніше перезапустили шість котелень у тих районах, де вдалося відновити електропостачання. Також поступово відновлюється й гаряче водопостачання. Наразі відомо, що у Чернігові розгортаються пункти незламності за адресами: біля супермаркету "Велмарт" (вул. Незалежності, 32);

біля ТРЦ "Hollywood" (пр-т Левка Лук’яненка, 74);

вул. Стрілецька, 4;

біля будинку культури (вул. Дмитра Самоквасова, 8);

біля школи мистецтв (вул. 1-ша Кордівка, 8);

проспект Миру, 201-Б; вул. Єськова, 10.