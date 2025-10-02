ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Частина міста без гарячої води: в Чернігові через атаку не працює більшість котелень

Чернігів, Четвер 02 жовтня 2025 14:05
UA EN RU
Частина міста без гарячої води: в Чернігові через атаку не працює більшість котелень Фото: в Чернігові через атаку РФ зупинена робота більшості котелень (facebook.com)
Автор: Оксана Тесленко

У Чернігові через російську атаку зупинено роботу більшості котелень, в деяких районах вдалося відновити електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську міську раду у Telegram.

Зокрема, внаслідок учорашньої атаки на енергетичні об’єкти та знеструмлення міста Чернігова було зупинено більшість міських котелень АТ "Облтеплокомуненерго", але пізніше перезапустили шість котелень у тих районах, де вдалося відновити електропостачання.

Також поступово відновлюється й гаряче водопостачання.

Наразі відомо, що у Чернігові розгортаються пункти незламності за адресами:

  • біля супермаркету "Велмарт" (вул. Незалежності, 32);
  • біля ТРЦ "Hollywood" (пр-т Левка Лук’яненка, 74);
  • вул. Стрілецька, 4;
  • біля будинку культури (вул. Дмитра Самоквасова, 8);
  • біля школи мистецтв (вул. 1-ша Кордівка, 8);
  • проспект Миру, 201-Б; вул. Єськова, 10.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, в результаті ворожих ударів по енергетиці України є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.

В "Чернігівобленерго" вчора внаслідок масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через що від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.

Внаслідок нічної масованої атаки РФ зафіксовано перебої з електропостачанням в Одеській області. На ранок 2 жовтня тимчасово без світла залишаються 46,6 тисячі споживачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Чернігів Енергетики
Новини
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим