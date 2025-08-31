ua en ru
Стало известно, когда и где состоятся похороны Андрея Парубия

Львов, Воскресенье 31 августа 2025 14:52
Стало известно, когда и где состоятся похороны Андрея Парубия Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Во Львове 1 сентября начнется прощание с бывшим главой Верховной Рады Андреем Парубием. Похороны состоятся 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский горсовет.

В понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь Святого Юра, 5) состоится парастас.

Во вторник, 2 сентября, в 12:00 в Соборе святого Юра начнется чин похорон Андрея Парубия, которого убили 30 августа.

В 13:30 на площади Рынок во Львове будет общегородская церемония прощания, после политика похоронят на Лычаковском кладбище.

Убийство Андрея Парубия во Львове

В субботу, 30 августа, во Львове застрелили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл огонь и произвел около восьми выстрелов.

В городе была объявлена спецоперация "Сирена", к расследованию привлечены полиция, Служба безопасности Украины и прокуратура. По предварительным данным, нападение было тщательно спланированным.

Следствие рассматривает несколько версий, в том числе вероятный российский след. Личность нападавшего пока не установлена - он был замаскирован под курьера сервиса доставки Glovo в шлеме.

Больше деталей об обстоятельствах резонансного преступления - в материале РБК-Украина.

