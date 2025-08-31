Прибудут ли паломники в Умань в этом году: Axios узнал, что говорят в Израиле

Израиль опроверг сообщения о запрете Украины на паломничество хасидов в Умань на Рош Ха-Шана.

Об этом заявил журналист Axios Барак Равид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"В политике Украины относительно прибытия верующих на праздник Рош Ха-Шана изменений не произошло", - сказал Марморштейн.

По данным Равида, представитель Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн сообщил, что по состоянию на сегодня политика Украины относительно прибытия верующих осталась без изменений.

Паломничество в Умань

Заметим, что ежегодно десятки тысяч людей путешествуют в Умань на еврейский Новый год, чтобы посетить могилу хасидского мудреца раввина Нахмана из Бреслова, который жил на рубеже 19 века.

В этом году празднование Рош Ха-Шана приходится на 22 сентября.

Стоит отметить, что еще в прошлом году Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества, однако десятки тысяч людей все равно совершали путешествие, въезжая в Украину через границу с Молдовой.

Правда, в сентябре прошлого года стало известно, что в Умани согласились принять тысячи хасидов с одной оговоркой.

В этом году The Times of Israel написало, что из-за полномасштабной войны и постоянных атак России Украина решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань.