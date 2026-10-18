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Удар по "Яндексу" значительно сократил активность российских ботов против Израиля, - Нетаньяху

20:06 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Беньямин Нетаньяху (Getty Images)

Результативность атак Сил обороны Украины на дата-центры российского "Яндекса" ощутил даже Израиль.

Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на IsraeliPM.

"В России произошел прилет по компании "Яндекс". 60% онлайн активности, которая действовала против нас от российских пользователей - исчезла", - подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, это демонстрирует масштаб возможностей, которые оказывают такое влияние.

Он подчеркнул, что Израиль должен тоже двигаться и в этом направлении, несмотря на ограничения, которые налагает демократическое устройство государства.

Также Нетаньяху отметил, что страна начинает работать в этой сфере.

Удары Украины по российскому "Яндексу"

8 октября украинские беспилотники нанесли удары по крупнейшему дата-центру "Яндекса" в России.

В этот же день стало известно, что в стране-агрессорке массово "легли" сайты российских пропагандистов.

После успешной атаки ВСУ "Яндекс" скрыл на картах дата-центры в четырех областях РФ.

На следующий день, 9 октября, под ударом оказался второй дата-центр в Коми.

На этом Украина не остановилась и атаковала третий дата-центр "Яндекса" - на этом фоне у России произошли сбои в работе популярных сервисов.

А 11 октября стало известно, что дата-центр во Владимирской области РФ остановил работу после атаки дронов.

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