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Дроны ударили по крупнейшему дата-центру "Яндекса" в России (видео)

09:20 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Дроны ударили по крупнейшему дата-центру "Яндекса" в России (видео) Фото: в РФ вспыхнул дата-центр "Яндекса" (Getty Images)
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В результате атаки дронов в РФ по Рязанской области РФ вспыхнул дата-центр "Яндекса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Как видно на кадрах из обнародованных очевидцами видео, в помещении загорелся сильный пожар. Дым виден на несколько километров.

После первых сообщений о пожаре россияне начали жаловаться на глобальный сбой в работе сервисов "Яндекса". Информацию подтверждает сервис Downdetector.

Что такое дата-центр и какое он имеет значение для РФ

Дата-центр "Яндекса" в Сасово - крупный центр обработки и хранения данных компании "Яндекс", расположенный в городе Сасово Рязанской области РФ.

Объект используется для размещения серверного и сетевого оборудования, работы сервисов "Яндекса" и облачной платформы Yandex Cloud.

Комплекс построен в 2012 году и введен в эксплуатацию в 2014 году. Оператором объекта является структура группы "Яндекс" - ООО "Яндекс ДЦ".

Дата-центр обладает мощной автономной энергетической инфраструктурой. Для его электроснабжения была построена отдельная подстанция 110 кВ "Яндекс", введенная в эксплуатацию в 2014 году.

Заявленная максимальная мощность электроснабжения составила 53 МВт. На объекте используются системы бесперебойного питания и дизель-генераторные установки.

"Яндекс" называет Сасовскую площадку крупнейшим дата-центром компании. Объект расширяется отдельными кластерами, однако точное количество серверов в открытых источниках не раскрывается.

Напомним, недавно Россия начала бить по украинским дата-центрам, пытаясь нарушить связь в Украине. В частности, недавно прекратил работу дата-центр "Омега Телеком". Произошло это после очередной атаки РФ.

Перед этим под атаку попал дата-центр компании dline.ua. На объекте возникли сильные разрушения, которые сделали невозможным его работу.

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