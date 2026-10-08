Дроны ударили по крупнейшему дата-центру "Яндекса" в России (видео)

В результате атаки дронов в РФ по Рязанской области РФ вспыхнул дата-центр "Яндекса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Как видно на кадрах из обнародованных очевидцами видео, в помещении загорелся сильный пожар. Дым виден на несколько километров.

После первых сообщений о пожаре россияне начали жаловаться на глобальный сбой в работе сервисов "Яндекса". Информацию подтверждает сервис Downdetector.

Что такое дата-центр и какое он имеет значение для РФ

Дата-центр "Яндекса" в Сасово - крупный центр обработки и хранения данных компании "Яндекс", расположенный в городе Сасово Рязанской области РФ.

Объект используется для размещения серверного и сетевого оборудования, работы сервисов "Яндекса" и облачной платформы Yandex Cloud.

Комплекс построен в 2012 году и введен в эксплуатацию в 2014 году. Оператором объекта является структура группы "Яндекс" - ООО "Яндекс ДЦ".

Дата-центр обладает мощной автономной энергетической инфраструктурой. Для его электроснабжения была построена отдельная подстанция 110 кВ "Яндекс", введенная в эксплуатацию в 2014 году.

Заявленная максимальная мощность электроснабжения составила 53 МВт. На объекте используются системы бесперебойного питания и дизель-генераторные установки.

"Яндекс" называет Сасовскую площадку крупнейшим дата-центром компании. Объект расширяется отдельными кластерами, однако точное количество серверов в открытых источниках не раскрывается.