Удар по "Яндексу" значно скоротив активність російських ботів щодо Ізраїлю, - Нетаньягу

Результативність атак Сил оборони України на дата-центри російського "Яндекса" відчув навіть Ізраїль.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на IsraeliPM.
"У Росії стався приліт по компанії "Яндекс". 60% онлайн активності, яка діяла проти нас від російських користувачів - зникла", - наголосив Нетаньягу.
За його словами, це демонструє масштаб можливостей, які дає такий вплив.
Він наголосив, що Ізраїль має діяти й на цьому напрямку, попри обмеження, які накладає демократичний устрій держави.
Також Нетаньягу зазначив, що країна починає працювати в цій сфері.
8 жовтня українські безпілотники завдали ударів по найбільшому дата-центрі "Яндексу" в Росії.
Цього ж дня стало відомо, що в країні-агресорці масово "лягли" сайти російських пропагандистів.
Після успішної атаки ЗСУ "Яндекс" приховав на картах дата-центри у чотирьох областях РФ.
Вже наступного дня, 9 жовтня, під ударом опинився другий дата-центр у Комі.
На цьому Україна не зупинилася та атакувала третій дата-центр "Яндекса" - на цьому тлі у Росії сталися збої в роботі популярних сервісів.
А 11 жовтня стало відомо, що дата-центр у Володимирській області РФ зупинив роботу після атаки дронів.