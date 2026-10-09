ua en ru
Пт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В РФ под ударом оказался второй дата-центр "Яндекса" и НПЗ в Коми (видео)

11:18 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
В РФ под ударом оказался второй дата-центр "Яндекса" и НПЗ в Коми (видео) Фото: В России жалуются на атаку дата-центра "Яндекса" и НПЗ в Республике Коми (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В России сообщили, что украинские дроны ударили по дату-центру "Яндекса" в Калуге. Также сообщили об атаке на НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Дата-центр "Яндекса" в Калуге атаковали дроны. Это уже второй дата-центр компании, оказавшийся под ударом. В "Яндексе" говорят, что несколько модулей полностью выведены из строя.

"Часть сервисов "Яндекса" может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Пострадавших нет, безопасность людей остается главным приоритетом", - говорится в сообщении компании.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что из-за ночной атаки в регионе пострадали 9 человек. О повреждениях каких-либо объектов он не говорил.

Между тем, в Республике Коми сообщают об атаке на Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие производит около 4,2 миллиона тонн нефти в год.

Напомним, 8 октября дроны ударили по крупнейшему дата-центру "Яндекса" в Сасово Рязанской области.

После пожара россияне начали жаловаться на глобальный сбой работы сервисов компании.

Также мы писали, что ночью 9 октября атаковали завод в Тверской области - "Редкинский опытный завод".

Он производит компоненты топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Яндекс Атака дронов
Новости
В Киеве частично остановлено движение общественного транспорта
В Киеве частично остановлено движение общественного транспорта
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках