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Дата-центр "Яндекса" во Владимирской области РФ остановил работу после атаки дронов

14:51 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Дата-центр "Яндекса" во Владимирской области РФ остановил работу после атаки дронов Фото: главный офис "Яндекса" в Москве (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В России после атаки дронов 11 октября остановился дата-центр "Яндекса" во Владимирской области. Это уже третий объект компании, о повреждении которого стало известно через несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В компании заявили, что в результате атаки была повреждена инфраструктура дата-центра во Владимирской области. Объект полностью отключен. По данным "Яндекса", пострадавших нет, однако по инциденту некоторые сервисы компании временно недоступны.

Яндекс является одной из крупнейших технологических компаний России и активно развивает направление искусственного интеллекта. Ее часто сравнивают с Google через широкий спектр поисковых и других цифровых сервисов.

Какие еще дата-центры "Яндекса" получили удары

Сообщение об инциденте во Владимирской области появилось после двух предварительных атак на инфраструктуру компании.

В пятницу, 9 октября, "Яндекс" сообщил, что его дата-центр в Калужской области, к юго-западу от Москвы, получил удар украинских дронов и частично вышел из строя.

Еще днем ранее, 8 октября, в результате украинского удара был выведен из строя дата-центр компании в городе Сасово, расположенном к юго-востоку от Москвы.

Этот объект имеет особое значение для разработок компании в сфере искусственного интеллекта: там расположены два из трех суперкомпьютеров, которые используются для создания моделей ИИ.

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