Дата-центр "Яндекса" во Владимирской области РФ остановил работу после атаки дронов
В России после атаки дронов 11 октября остановился дата-центр "Яндекса" во Владимирской области. Это уже третий объект компании, о повреждении которого стало известно через несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В компании заявили, что в результате атаки была повреждена инфраструктура дата-центра во Владимирской области. Объект полностью отключен. По данным "Яндекса", пострадавших нет, однако по инциденту некоторые сервисы компании временно недоступны.
Яндекс является одной из крупнейших технологических компаний России и активно развивает направление искусственного интеллекта. Ее часто сравнивают с Google через широкий спектр поисковых и других цифровых сервисов.
Какие еще дата-центры "Яндекса" получили удары
Сообщение об инциденте во Владимирской области появилось после двух предварительных атак на инфраструктуру компании.
В пятницу, 9 октября, "Яндекс" сообщил, что его дата-центр в Калужской области, к юго-западу от Москвы, получил удар украинских дронов и частично вышел из строя.
Еще днем ранее, 8 октября, в результате украинского удара был выведен из строя дата-центр компании в городе Сасово, расположенном к юго-востоку от Москвы.
Этот объект имеет особое значение для разработок компании в сфере искусственного интеллекта: там расположены два из трех суперкомпьютеров, которые используются для создания моделей ИИ.