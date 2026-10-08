"Яндекс" скрыл на картах дата-центры в четырех областях РФ

"Яндекс" пытается уничтожить упоминания на картах о четырех датах-центрах в России. Один из них сегодня подвергся атаке дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Верстка" в Telegram.

"Яндекс" прячет дата-центры

"Яндекс" заблюрил в своем картографическом сервисе объекты, в которых находятся все четыре дата-центра платформы Cloud, обнаружило издание.

Скрытые дата-центры размещаются в:

Московской (Мытищи),

Рязанской (Сасово),

Калужской (Калуга),

Владимирской (Владимир) областях.

Среди них есть объект, на котором сегодня произошел пожар в результате атаки беспилотников (в Сасово - ред.).

Объекты при просмотре карты в режиме спутника оказываются заблюренными.

Фото: заблюренные "Яндексом" на картах дата-центры РФ (t.me/svobodnieslova)

Кроме того, при вводе адреса, на котором они должны находиться, сервис не указывает, что они действительно находятся там. Когда именно объекты были скрыты, неизвестно.

При этом на объектах, где должны находиться дата-центры, есть и другие организации. Но их локации определены неточно.

Ранее РБК-Украина писало, что 8 октября в результате атаки дронов в РФ по Рязанской области РФ вспыхнул дата-центр "Яндекса" в Сасово.