После удара по дата-центру "Яндекса" массово "легли" сайты российских пропагандистов

В России произошел масштабный сбой в работе многих сервисов, сайтов и онлайн-платформ из-за атаки беспилотников на дата-центр "Яндекса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza .

В городе Сасово Рязанской области в результате атаки украинских дронов вспыхнул пожар в дата-центре компании "Яндекс". В результате инцидента люди не пострадали, однако объект полностью остановил работу.

В компании предупредили о возможных проблемах с доступом к услугам. Пользователи уже жалуются на сбои в работе облачной платформы Yandex Cloud, а также сервисов "Яндекс.Почта", "Яндекс.Диск", "Яндекс.Документы", "Яндекс.Пэй" и "Яндекс.Маркет".

Кроме того, не загружаются сайты "Ведомостей", РИА Новости, "Коммерсанта", "Вестей", российских "Интерфакса" и РБК.

Последствия для бизнеса и рынка

Атака на дата-центр нарушила работу и других российских ресурсов. Сбои зафиксировали на сайтах "Циан", "РЖД", региональных администраций, криптовалютной бирже Rapira, а также в сервисах "Астрал" и "1С".

Кроме того, проблемы возникли в корпоративных системах Т-банка, Ozon и Wildberries. Сбои фиксируются в работе "Авито", "Иви" и других сервисов.

На фоне инцидента акции "Яндекса" на Московской бирже упали более чем на 3%.

Удар по суперкомпьютерам

В комплексе в Сасово расположены два из трех суперкомпьютеров компании, которые используют для обучения нейросетей - "Ляпунов" и "Червоненкис".

Последний является самым мощным супервычислителем "Яндекса", который в 2021 году занимал 19 место в мировом рейтинге Топ-500, а позже оказался во второй сотне списка из-за проблем с обновлением инфраструктуры под давлением санкций.

О текущем состоянии и уровне повреждения суперкомпьютеров после удара компания "Яндекс" пока не сообщала.