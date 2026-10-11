Дроны ударили уже по третьему дата-центру Яндекса: в России сбои в популярных сервисах
В ночь на 11 октября дроны атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимирской области России. Компания подтвердила, что его работа полностью остановлена, а в стране перестали работать десятки сервисов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-канал Exilenova+ и мониторинговые каналы.
О взрывах в регионе жители стали сообщать ночью. По их словам, удар потерпел дата-центр "Яндекса" в городе Владимир.
Его мощность составляет 50 МВт, а рассчитан он на 2880 серверных стоек. Официальных комментариев по поводу атаки российские власти пока не давали.
Первыми исчезли сервисы, которыми каждый день пользуются россияне: голосовой помощник "Алиса", "Яндекс Музыка", сервис видеосвязи "Телемост" и "Яндекс Дом".
Однако сбой оказался более масштабным. В зонах доступности облачной платформы Yandex Cloud перестало работать более 80 ключевых сервисов. Среди них вычислительные и сетевые мощности, базы данных и хранилища, ИИ-сервисы, в частности, YandexGPT API, а также инструменты для разработчиков и бизнеса.
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В "Яндексе" подтвердили, что из-за атаки беспилотников работа дата-центра во Владимире полностью остановлена. По словам компании, никто не пострадал. Перед этим Yandex Cloud сообщал о перебоях с электропитанием в одной из зон доступности платформы.
8 октября дроны атаковали крупнейший дата-центр компании в Рязанской области: там вспыхнул сильный пожар, дым был виден в нескольких километрах, а сервисы "Яндекса" по всей России начали сбоить. В тот же день компания убрала с карт дата-центры в четырех регионах РФ, в том числе атакованный.
Россия в это время бьет по украинским дата-центрам, пытаясь нарушить связь. После очередной атаки прекратил работу киевский дата-центр "Омега Телеком", а еще раньше россияне разрушили дата-центр dline.ua в Киеве, после чего он не мог работать.