Удар по Туапсинскому НПЗ: появились новые спутниковые снимки последствий

В сети показали новые снимки последствий атаки на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Радио Свобода.
После ликвидации пожара на территории Туапсинского НПЗ зафиксированы значительные разрушения.
Согласно данным российской службы Радио Свобода, полностью уничтожены четыре крупных резервуара с топливом, а также прилегающая инфраструктура предприятия.
Кроме того, повреждения получили еще два резервуара меньшего объема — их можно увидеть на видео в нижнем левом углу.
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод вновь оказался под ударом беспилотников в ночь на 28 апреля. Это уже третья атака на объект за текущий месяц. В Генштабе ВСУ подтвердили факт удара по предприятию.
В результате возник крупный пожар, который распространился на дополнительные резервуары, а местные власти приняли решение об эвакуации жителей.
Ранее объект уже подвергался атакам 16 и 20 апреля: в первом случае были выведены из строя ключевые установки, а пожар продолжался несколько суток, во втором — удары пришлись по портовой инфраструктуре с готовой продукцией.
В целом в результате предыдущих налетов уничтожены 24 резервуара и еще 4 получили повреждения.
В результате атак, интерес к бронированию отелей в Краснодарском крае на майские праздники снизился на 20,7% по сравнению с прошлым годом. На фоне атак украинских дронов, ограничений в работе аэропортов и экологических проблем в районе Туапсе россияне все чаще отказываются от поездок в этот регион.
Напоминаем, что Украина провела тестирование новых моделей FPV-дронов, которые в ближайшее время планируют направить на фронт. В течение одного-двух месяцев предполагается усилить контроль над участками на расстоянии 100–150 километров от границы за счет применения ударных беспилотников малого радиуса действия.
Отметим, что украинские зенитные комплексы Patriot сталкиваются с ощутимой нехваткой ракет. Несмотря на результативное применение систем, объем доступных перехватчиков остается ограниченным.