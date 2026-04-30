Удар по Туапсинскому НПЗ: появились новые спутниковые снимки последствий

Что показали спутниковые снимки

После ликвидации пожара на территории Туапсинского НПЗ зафиксированы значительные разрушения.

Согласно данным российской службы Радио Свобода, полностью уничтожены четыре крупных резервуара с топливом, а также прилегающая инфраструктура предприятия.

Кроме того, повреждения получили еще два резервуара меньшего объема — их можно увидеть на видео в нижнем левом углу.

Повторная атака в апреле

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод вновь оказался под ударом беспилотников в ночь на 28 апреля. Это уже третья атака на объект за текущий месяц. В Генштабе ВСУ подтвердили факт удара по предприятию.

Ситуация в Туапсе: детали

Украинские беспилотники вновь атаковали нефтетерминал в Туапсе Краснодарского края РФ — это уже третий удар за последние две недели.

В результате возник крупный пожар, который распространился на дополнительные резервуары, а местные власти приняли решение об эвакуации жителей.

Ранее объект уже подвергался атакам 16 и 20 апреля: в первом случае были выведены из строя ключевые установки, а пожар продолжался несколько суток, во втором — удары пришлись по портовой инфраструктуре с готовой продукцией.

В целом в результате предыдущих налетов уничтожены 24 резервуара и еще 4 получили повреждения.

В результате атак, интерес к бронированию отелей в Краснодарском крае на майские праздники снизился на 20,7% по сравнению с прошлым годом. На фоне атак украинских дронов, ограничений в работе аэропортов и экологических проблем в районе Туапсе россияне все чаще отказываются от поездок в этот регион.