ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинские Patriot фактически на "голодном пайке", - Игнат

23:10 27.04.2026 Пн
2 мин
Нехватка ракет не критическая, но весьма существенная
aimg Анастасия Никончук
Фото: Patriot (GettyImages)

Украинские Patriot испытывают серьезный дефицит ракет, и несмотря на эффективную эксплуатацию комплексов, запасы перехватчиков остаются ограниченными.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью на платформе YouTube.

ВСУ за четыре месяца получили вдвое больше дронов-перехватчиков, чем за 2025 год

Юрий Игнат рассказал, как Вооруженные силы Украины сегодня эксплуатируют системы Patriot, уделяя особое внимание их обслуживанию и поддержанию в боеготовом состоянии в условиях боевых действий.

Он подчеркнул, что украинские военные являются одними из наиболее опытных операторов этих комплексов.

Отдельно он отметил дефицит ракет. По его словам, президент регулярно в своих вечерних обращениях говорит о необходимости ракет для ПВО и перехватчиков баллистических целей.

Речь идет в первую очередь о ракетах PAC-3, которые считаются наиболее эффективными для перехвата баллистики противника в составе систем Patriot.

Также могут применяться PAC-2, изначально созданные для таких задач, однако сейчас они чаще используются как зенитные ракеты.

Игнат уточнил, что именно PAC-3 являются оптимальным средством перехвата баллистических угроз. Он напомнил, что в течение зимы противник применил более 700 ракет, значительная часть из которых была баллистической, включая "Кинжалы", "Искандеры", KN-23 и С-400.

За три месяца было зафиксировано около 15 массированных ударов, не считая ежедневных атак дронов "Шахед" по территории Украины.

По его словам, это привело к сокращению запасов ракет не только для Patriot, но и для других западных систем ПВО, включая NASAMS и IRIS-T.

Он отметил, что Украина сегодня использует беспрецедентно широкий спектр средств противовоздушной обороны, однако испытывает серьезный дефицит боеприпасов.

"Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на "голодном пайке", — отметил Игнат.

Игнат добавил, что сейчас руководство страны активно ведет дипломатическую работу по поставкам ракет, включая переговоры на уровне военного и политического руководства в разных странах Европы и мира.

Речь может идти даже о точечных поставках, поскольку даже небольшое количество ракет способно усилить защиту от массированных ударов баллистики.

Напоминаем, что Владимир Зеленский сообщил, что украинская противовоздушная оборона перехватывает более 90% вражеских беспилотников, однако направление защиты от баллистических ракет требует дополнительного усиления.

Отметим, что в Украине официально стартовало оперативное развертывание новейших беспилотников-перехватчиков Terra A1, предназначенных для противодействия ударным дронам-камикадзе РФ типа Shahed.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине ПВО ВСУ
Новости
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО