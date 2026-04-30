Украина испытала новые FPV-дроны, ударов по тылу России станет больше, - Флеш

00:49 30.04.2026 Чт
"Противнику будет больно" - чиновник МО анонсировал сразу несколько "подарков"
aimg Екатерина Коваль
Фото: FPV-дрон на оптоволокне (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина испытала новые типы FPV-дронов, которые вскоре поступят на фронт. В течение одного-двух месяцев планируется закрыть зону 100-150 километров от границы ударными беспилотниками ближнего действия. Количество дальних ударов БПЛА также будет расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сергея Флеша в Facebook.

Читайте также: Управляемые "Шахеды" уже достигают Киева благодаря новой технологии связи, - Флеш

Новые FPV уже испытаны

По словам Флеша, новые типы FPV-дронов прошли испытания и вскоре поступят на фронт. Деталей он не раскрыл, но пообещал, что "противнику будет больно".

Зона 100-150 км от границы

В течение месяца-двух Украина планирует закрыть ударными БПЛА ближнего действия зону на глубину 100-150 километров от границы. По словам чиновника, именно там сосредоточены самые ценные цели.

Больше дальних ударов

Флеш также анонсировал увеличение количества дальнобойных ударов беспилотниками и пообещал "еще подарки". Новая команда Минобороны, по его словам, работает над инновациями и снабжением, а военные знают, как распорядиться этими ресурсами.

Украинские зенитные комплексы Patriot продолжают работать с высокой эффективностью, однако остро не хватает ракет-перехватчиков. Запасы боеприпасов для этих систем остаются ограниченными.

В то же время поставки дронов-перехватчиков существенно возросли, их все чаще используют как одно из главных средств противовоздушной обороны, а результаты боевого применения подтверждают их эффективность.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО