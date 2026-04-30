Россияне массово отказываются от курортов Краснодарского края из-за атак дронов

02:57 30.04.2026 Чт
2 мин
Бензол в воздухе, нефть в море - и это в разгар майских праздников
aimg Екатерина Коваль
Россияне массово отказываются от курортов Краснодарского края из-за атак дронов

Спрос на отели Краснодарского края на майские праздники упал на 20,7% по сравнению с прошлым годом. Россияне отказываются от отдыха на фоне атак украинских дронов, закрытий аэропортов и экологической катастрофы в Туапсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Обвал бронирований

По подсчетам сервиса Travelline, в целом по России количество гостиничных бронирований на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11,1% год к году - несмотря на снижение среднего чека на 2,2%, до 9,8 тыс. рублей за ночь. Спад зафиксирован по всем десяти ключевым направлениям. По оценкам Ассоциации туроператоров России, спрос снизился на 15%.

Больше всего упал спрос на Краснодарский край - минус 20,7%. Далее - Нижегородская область (-19,7%), Ярославская область (-19,5%) и Крым (-14,2%).

Туапсе: нефть в море, бензол в воздухе

Черноморский курорт Туапсе уже две недели находится под постоянными ударами украинских БПЛА. После нескольких масштабных пожаров на местном НПЗ город накрыли "нефтяные дожди", в воздух попали бензол и другие опасные вещества, а нефтепродукты из поврежденных резервуаров вытекли в реку Туапсе и Черное море.

Сочи и закрытые аэропорты

Еще в феврале фиксировался обвал поездок в Сочи. Глава Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин связывал это с частыми закрытиями аэропорта из-за атак дронов и массовыми отменами рейсов.

Ранее по меньшей мере восемь нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, прошли через Ла-Манш, несмотря на заявления британского правительства о намерении бороться с "теневым флотом".

Между тем новый санкционный пакет Европейского Союза имеет целью перекрыть возможности для российского "теневого флота", который позволяет Кремлю получать нефтяные доходы.

Кроме того, Служба внешней разведки Украины сообщила, что страна-агрессор планирует увеличить количество нефтяных танкеров, которые будут ходить под российским флагом.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
