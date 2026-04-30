Россияне массово отказываются от курортов Краснодарского края из-за атак дронов
Спрос на отели Краснодарского края на майские праздники упал на 20,7% по сравнению с прошлым годом. Россияне отказываются от отдыха на фоне атак украинских дронов, закрытий аэропортов и экологической катастрофы в Туапсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Обвал бронирований
По подсчетам сервиса Travelline, в целом по России количество гостиничных бронирований на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11,1% год к году - несмотря на снижение среднего чека на 2,2%, до 9,8 тыс. рублей за ночь. Спад зафиксирован по всем десяти ключевым направлениям. По оценкам Ассоциации туроператоров России, спрос снизился на 15%.
Больше всего упал спрос на Краснодарский край - минус 20,7%. Далее - Нижегородская область (-19,7%), Ярославская область (-19,5%) и Крым (-14,2%).
Туапсе: нефть в море, бензол в воздухе
Черноморский курорт Туапсе уже две недели находится под постоянными ударами украинских БПЛА. После нескольких масштабных пожаров на местном НПЗ город накрыли "нефтяные дожди", в воздух попали бензол и другие опасные вещества, а нефтепродукты из поврежденных резервуаров вытекли в реку Туапсе и Черное море.
Сочи и закрытые аэропорты
Еще в феврале фиксировался обвал поездок в Сочи. Глава Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин связывал это с частыми закрытиями аэропорта из-за атак дронов и массовыми отменами рейсов.
