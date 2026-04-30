Війна в Україні

Удар по Туапсинському НПЗ: з'явилися нові супутникові знімки наслідків

16:10 30.04.2026 Чт
2 хв
Це вже третій удар по об'єкту за цей місяць
aimg Анастасія Никончук
Фото: Туапсе (GettyImages)

У мережі показали нові знімки наслідків атаки на Туапсинський нафтопереробний завод у Росії.

Що показали супутникові знімки

Після ліквідації пожежі на території Туапсинського НПЗ зафіксовано значні руйнування.

Згідно з даними російської служби Радіо Свобода, повністю знищено чотири великі резервуари з паливом, а також прилеглу інфраструктуру підприємства.

Крім того, пошкоджень зазнали ще два резервуари меншого обсягу - їх можна побачити на відео в нижньому лівому кутку.

Повторна атака у квітні

Туапсинський нафтопереробний завод знову опинився під ударом безпілотників у ніч на 28 квітня. Це вже третя атака на об'єкт за поточний місяць. У Генштабі ЗСУ підтвердили факт удару по підприємству.

Ситуація в Туапсе: деталі

Українські безпілотники знову атакували нафтотермінал у Туапсе Краснодарського краю РФ - це вже третій удар за останні два тижні.

У результаті виникла велика пожежа, яка поширилася на додаткові резервуари, а місцева влада ухвалила рішення про евакуацію жителів.

Раніше об'єкт уже зазнавав атак 16 і 20 квітня: у першому випадку було виведено з ладу ключові установки, а пожежа тривала кілька діб, у другому - удари припали на портову інфраструктуру з готовою продукцією.

Загалом унаслідок попередніх нальотів знищено 24 резервуари і ще 4 зазнали пошкоджень.

Унаслідок атак, інтерес до бронювання готелів у Краснодарському краї на травневі свята знизився на 20,7% порівняно з минулим роком. На тлі атак українських дронів, обмежень у роботі аеропортів та екологічних проблем у районі Туапсе росіяни дедалі частіше відмовляються від поїздок у цей регіон.

Нагадуємо, що Україна провела тестування нових моделей FPV-дронів, які найближчим часом планують направити на фронт. Протягом одного-двох місяців передбачається посилити контроль над ділянками на відстані 100-150 кілометрів від кордону за рахунок застосування ударних безпілотників малого радіусу дії.

Зазначимо, що українські зенітні комплекси Patriot стикаються з відчутною нестачею ракет. Незважаючи на результативне застосування систем, обсяг доступних перехоплювачів залишається обмеженим.

Війна в УкраїніРосійська ФедераціяТуапсе