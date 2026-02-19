Удар Трампа по Ирану под угрозой: на пути США стал один из союзников
Великобритания пока не предоставила Соединенным Штатам разрешение на использование своих военных баз для нанесения авиаударов по Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Times.
Суть конфликта вокруг баз
Британское правительство воздерживается от одобрения запросов США на использование совместной базы на острове Диего-Гарсия и авиабазы RAF Fairford в Глостершире.
По действующим соглашениям, Пентагон может начинать военные операции с этих объектов только при условии предварительного согласия Лондона.
Основной причиной задержки называют опасения британской стороны, что такая миссия может стать нарушением международного права.
Из-за этой сдержанности президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и отказался поддерживать соглашение о передаче островов Чагос Маврикию.
Позиция Трампа и подготовка США
Дональд Трамп заявил, что решение по Ирану будет принято в течение ближайших десяти дней - это может быть либо мирное соглашение по ядерной программе, либо начало военных действий.
В социальной сети Truth Social американский лидер прямо намекнул на необходимость доступа к стратегическим объектам Британии.
"Если Иран решит не заключать соглашение, Соединенным Штатам может понадобиться использовать Диего-Гарсию и аэродром, расположенный в Фэрфорде, чтобы предотвратить потенциальное нападение со стороны крайне нестабильного и опасного режима", - подчеркнул Трамп.
Он также добавил, что США готовы защищать союзника, однако Лондон должен проявить решимость.
"Мы всегда будем готовы, будем желать и сможем бороться за Великобританию, но они должны оставаться сильными перед лицом вокизма и других проблем", - подчеркнул Трамп.
Оборона Британии
Несмотря на отказ участвовать в наступлении, Великобритания усиливает собственную безопасность на случай иранских ответных ударов.
Королевские ВВС развернули шесть истребителей F-35 на Кипре и отправили четыре самолета Typhoon в Катар для защиты региональных интересов.
США и Иран на грани войны
Напомним, ситуация вокруг иранской ядерной программы достигла критической точки. Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран может предотвратить удары США, если согласится на новые условия соглашения. Тегеран вместо полного сворачивания программы предлагает обмен нефти и самолетов на снятие санкций.
На фоне провала переговоров американские медиа и аналитики начали утверждать, что война между США и Ираном почти неизбежна и может начаться в течение считанных недель.
Более того, появилась информация, что США могут нанести удары по объектам Ирана уже в эти выходные, что объясняет срочные запросы Пентагона к Британии по использованию военных баз.