Трамп рассказал, как Иран может предотвратить удары США
Спасти Иран от ударов Соединенных Штатов сможет только "правильная сделка" с Вашингтоном. В то же время смена режима в Иране - это лучшее, что могло бы произойти.
Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Журналист задал Трампу вопрос, что Иран может сделать, чтобы избежать атаки? Тот ответил следующее:
"Заключить с нами соглашение, которое они должны были заключить с самого начала. Если они пойдут на правильную сделку, мы этого делать не будем. Исторически они этого не делали", - заявил президент США.
Он также добавил, что политики в Тегеране только много говорит, но не демонстрирует никаких действий. Также, по словам Трампа, смена режима в Иране - "это лучшее, что могло бы произойти".
"Уже 47 лет они только говорят, говорят и говорят, и тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят - людям отрывало ноги, руки, были изуродованы лица", - подчеркнул глава Белого дома.
Эскалация между Ираном и США
Тегеран и Вашингтон сейчас находятся в противостоянии, главной причиной чего является ядерная и ракетная программа Ирана, от которой исламское государство не собирается отказываться.
На днях Трамп вновь заявил, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае США могут пойти на решительные меры против Ирана.
Вашингтон добивается того, чтобы лишить Иран ядерной и ракетной программы. Трамп заявил 12 февраля, что США устроит только такая сделка.
12 февраля Иран допустил, что может согласиться на разбавление урана, обогащенного до 60%, в случае полной отмены финансовых санкций.
Вашингтон требовал, чтобы Иран отказался от запасов урана, оцененных в прошлом году агентством ООН в более 440 кг, обогащенного до 60% - ведь это недалеко от показателя 90%, который считается пригодным для изготовления ядерного оружия.
Однако в Иране продолжают настаивать на отмене санкций и сохранении своего права на обогащение ядерного топлива.
В прошлом году США и Иран провели пять раундов переговоров по ограничению ядерной программы Тегерана, но страны так и не смогли достичь консенсуса из-за разногласий по обогащению урана.