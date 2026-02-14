Трамп рассказал, как Иран может предотвратить удары США

Спасти Иран от ударов Соединенных Штатов сможет только "правильная сделка" с Вашингтоном. В то же время смена режима в Иране - это лучшее, что могло бы произойти.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Журналист задал Трампу вопрос, что Иран может сделать, чтобы избежать атаки? Тот ответил следующее: "Заключить с нами соглашение, которое они должны были заключить с самого начала. Если они пойдут на правильную сделку, мы этого делать не будем. Исторически они этого не делали", - заявил президент США. Он также добавил, что политики в Тегеране только много говорит, но не демонстрирует никаких действий. Также, по словам Трампа, смена режима в Иране - "это лучшее, что могло бы произойти". "Уже 47 лет они только говорят, говорят и говорят, и тем временем мы потеряли много жизней, пока они говорят - людям отрывало ноги, руки, были изуродованы лица", - подчеркнул глава Белого дома.