Война неизбежна? США и Иран в "считанных неделях" от конфликта, - Axios

Администрация президента США Дональда Трампа может оказаться на пороге масштабной войны на Ближнем Востоке. Эскалация возможна уже в ближайшее время - счет идет на "считанные недели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Издание со ссылкой на источники отмечает, что потенциальная военная операция США против Ирана рассматривается как многонедельная кампания широкого масштаба, больше напоминающая полноценную войну, чем ограниченный силовой удар.

Ожидается, что действия будут носить совместный характер с участием Израиля и значительно превышать по масштабу предыдущие эпизоды противостояния, с серьезными последствиями для иранского режима и всего региона Ближнего Востока.

Такое развитие событий может повлиять на остаток президентского срока Трампа, тогда как в Конгрессе США и в публичном пространстве обсуждения возможного вмешательства остаются ограниченными. Сам президент США уже буквально "теряет терпение".

В начале января Трамп был близок к решению об ударе по Ирану, однако после потери "окна возможностей" Белый дом перешел к двойной стратегии - сочетание переговоров по ядерной программе с наращиванием военного присутствия.

В то же время перспективы сделки оцениваются как маловероятные. Советники президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели в Женеве переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Несмотря на заявления сторон об определенном прогрессе, ключевые разногласия остаются, а в Вашингтоне не демонстрируют оптимизма по их преодолению. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры дали частичные результаты, но Иран не готов согласиться с ключевыми условиями США.

Параллельно США существенно нарастили военное присутствие в регионе: развернуты авианосцы, боевые корабли, системы противовоздушной обороны и дополнительная авиация, а более 150 военно-транспортных рейсов доставили вооружение и боеприпасы.

Источники отмечают, что длительное противостояние с Ираном притупило внимание американской общественности, хотя риск быстрой и масштабной эскалации растет. Риторика Белого дома и концентрация военных сил затрудняют отступление без существенных уступок Тегерана по ядерной программе. По оценкам собеседников, в случае провала дипломатии в Вашингтоне серьезно рассматривают силовой сценарий.