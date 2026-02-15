Иран предлагает сделку США: нефть и самолеты в обмен на ослабление давления, - Reuters

Иран предложил США масштабную экономическую сделку в рамках ядерных переговоров. Тегеран готов открыть доступ к своим нефтегазовым месторождениям и авиационному рынку в обмен на снятие санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Экономические предложения Тегерана

По информации издания, заместитель директора МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Хамид Ганбари заявил, что для обеспечения долговечности будущего соглашения США также должны получать прямую экономическую выгоду в сферах с высокой и быстрой отдачей.

Сейчас стороны обсуждают совместные инвестиции в нефтегазовые месторождения, горнодобывающую промышленность и закупку гражданских самолетов.

"Совместные интересы в нефтегазовых месторождениях, совместные месторождения, инвестиции в горнодобывающую промышленность и даже закупка самолетов включены в переговоры", - отметил Ганбари.

По его мнению, ядерный пакт 2015 года не обеспечил должных экономических интересов Вашингтона, поэтому сейчас предлагается новый прагматичный подход.

Ядерные компромиссы и военные риски

Тегеран сигнализирует о готовности к определенным уступкам, в частности относительно разбавления своего наиболее высокообогащенного урана.

Заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи намекнул на возможность компромисса, отметив, что сейчас мяч "на стороне Америки, чтобы доказать, что они хотят заключить соглашение".

Однако Иран категорически отказывается от полного отказа от обогащения урана.

В то же время дипломатические усилия сопровождаются ростом напряжения. США отправили в регион второй авианосец и готовятся к возможной военной кампании в случае провала переговоров.

Кроме того, Белый дом совместно с Израилем разрабатывает механизмы для ограничения экспорта иранской нефти в Китай.

Очередной раунд прямых переговоров между представителями США и Ирана должен состояться в ближайший вторник в Женеве.