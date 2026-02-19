Удар Трампа по Ірану під загрозою: на заваді США став один з союзників

Велика Британія поки що не надала Сполученим Штатам дозвіл на використання своїх військових баз для завдання авіаударів по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та The Times .

Суть конфлікту навколо баз

Британський уряд утримується від схвалення запитів США на використання спільної бази на острові Дієго-Гарсія та авіабази RAF Fairford у Глостерширі.

За чинними угодами, Пентагон може розпочинати військові операції з цих об'єктів лише за умови попередньої згоди Лондона.

Основною причиною затримки називають побоювання британської сторони, що така місія може стати порушенням міжнародного права.

Через цю стриманість президент США Дональд Трамп розкритикував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та відмовився підтримувати угоду про передачу островів Чагос Маврикію.

Позиція Трампа та підготовка США

Дональд Трамп заявив, що рішення щодо Ірану буде прийнято протягом найближчих десяти днів - це може бути або мирна угода щодо ядерної програми, або початок воєнних дій.

У соціальній мережі Truth Social американський лідер прямо натякнув на необхідність доступу до стратегічних об'єктів Британії.

"Якщо Іран вирішить не укладати угоду, Сполученим Штатам може знадобитися використовувати Дієго-Гарсію та аеродром, розташований у Ферфорді, щоб запобігти потенційному нападу з боку вкрай нестабільного та небезпечного режиму", - наголосив Трамп.

Він також додав, що США готові захищати союзника, проте Лондон має виявити рішучість.

"Ми завжди будемо готові, бажатимемо та зможемо боротися за Велику Британію, але вони повинні залишатися сильними перед обличчям вокізму та інших проблем", - підкреслив Трамп.

Оборона Британії

Попри відмову брати участь у наступі, Велика Британія посилює власну безпеку на випадок іранських ударів у відповідь.

Королівські ВПС розгорнули шість винищувачів F-35 на Кіпрі та відправили чотири літаки Typhoon до Катару для захисту регіональних інтересів.