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Удар по солдатам КНДР в России и анонс передачи NASAMS Украине: новости за 4 ноября

Украина, Вторник 05 ноября 2024 06:30
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Удар по солдатам КНДР в России и анонс передачи NASAMS Украине: новости за 4 ноября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники нанесли удар по солдатам КНДР, которые находятся в Курской области. Тем временем Канада анонсировала передачу Украине системы ПВО NASAMS.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 4 ноября, - в материале РБК-Украина.

Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области, - ЦПД

Первые военные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые были отправлены на помощь врагу в Курскую область, вероятно уже стали целью для украинских бойцов, рассказал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Он не уточнил более детальные результаты украинской атаки.

Украина может получить батарею NASAMS от Канады до конца года, - Зеленский

Канада уже до конца года может предоставить Украине обещанную систему ПВО NASAMS, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал по итогам переговоров с премьером Канады Джастином Трюдо.

В ДТП погиб депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян

Депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян попал в ДТП в Одесской области. В результате аварии он погиб на месте.

По информации правоохранителей, ДТП произошло 3 ноября в 19:00 в Старокозацкой ОТГ.

СМИ "засветили" соглашение, которое РФ предлагала Украине в начале вторжения

Россия в начале полномасштабной войны предложила Украине так называемое "мирное соглашение", напоминающее требование капитуляции.

Среди предложений сокращение украинской армии, а также требование, чтобы Киев платил за восстановление Донбасса.

Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО

Германия считает, что Украина должна вступить в НАТО в будущем. Но российский диктатор Владимир Путин хочет препятствовать такому членству, отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Кабмин подал в Раду законопроект о ликвидации МСЭК

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии. Документ подготовил Кабмин.

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