Удар по солдатах КНДР у Росії та анонс передачі NASAMS Україні: новини за 4 листопада

Українські захисники завдали удару по солдатам КНДР, які знаходяться в Курській області. Тим часом Канада анонсувала передачу Україні системи ППО NASAMS.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 4 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області, - ЦПД

Перші військові Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), які були відправлені на допомогу ворогові в Курську область, ймовірно, вже стали ціллю для українських бійців, розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Він не уточнив більш детальних результатів української атаки.

Україна може отримати батарею NASAMS від Канади до кінця року, - Зеленський

Канада вже до кінця року може надати Україні обіцяну систему ППО NASAMS, розповів президент України Володимир Зеленський.

Таку заяву він зробив за підсумками переговорів із прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

У ДТП загинув депутат Київської міськради Сергій Мамоян

Депутат Київської міської ради Сергій Мамоян потрапив у ДТП в Одеській області. Внаслідок аварії він загинув на місці.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася 3 листопада о 19:00 у Старокозацькій ОТГ.

ЗМІ "засвітили" угоду, яку РФ пропонувала Україні на початку вторгнення

Росія на початку повномасштабної війни запропонувала Україні так звану "мирну угоду", що нагадує вимогу капітуляції.

Серед пропозицій - скорочення української армії, а також вимога, щоб Київ платив за відновлення Донбасу.

Бербок роз'яснила позицію Німеччини щодо вступу України до НАТО

Німеччина вважає, що Україна має вступити до НАТО у майбутньому. Але російський диктатор Володимир Путін хоче перешкоджати такому членству, наголосила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Кабмін подав до Ради законопроект про ліквідацію МСЕК

До Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонується ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Документ підготував Кабмін