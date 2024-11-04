СМИ "засветили" соглашение, которое РФ предлагала Украине в начале вторжения

Россия в начале полномасштабной войны предложила Украине так называемое "мирное соглашение", напоминающее требование капитуляции. Среди предложений сокращение украинской армии, а также требование, чтобы Киев платил за восстановление Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Структура документа

По информации издания, проект называется "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитет Украины", датированный 7 марта 2022 года, через 11 дней после того, как РФ начала полномасштабное вторжение, и через неделю после начала переговоров между Киевом и Москвой.

Документ был создан Кремлем и передан украинской делегации 7 марта 2022 года во время третьего раунда российско-украинских переговоров в Беловежской пуще в Беларуси. Как отмечает издание, это первый известный документ, излагающий условия россиян по мирному соглашению после начала полномасштабного вторжения.

"Если бы украинские власти пошли на эти условия, то это бы превратило Украину в марионеточное образование, с фиктивным нейтральным статусом, с крохотной беззубой армией, без защиты со стороны государств НАТО и без шансов восстановить контроль над Крымом или Донбассом, пришлось бы признать независимость Донецкой и Луганской области в целом, а также больших территорий, которые в то время еще были под контролем Киева", - говорится в материале.

Проект содержит 6 страниц основного договора и 4 страницы приложений. 18 статей охватывают разные сферы: параметры нейтралитета Украины (военные и международные обязательства), вопросы границ, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с РФ.

Основные положения договора: что предлагала РФ

"Соглашение оставило бы Украину очень уязвимой, поскольку российские войска оставались бы на месте, а у Киева не было бы возможности защищаться или искать поддержки безопасности со стороны Запада. Киеву пришлось бы платить за восстановление Донбасса", - говорится в материале.

Как узнали журналисты, российский проект предполагал:

Чтобы Украина сократила свою армию до 50 000 человек, включая полторы тысячи офицерского состава (это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года).

Если бы этот пункт исполнился, то у Украины осталось бы всего четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков. По состоянию на 2022 год это было меньше армии соседней Беларуси (в которой в то время проживало почти в пять раз меньше человек, чем в Украине).

Украине предлагали "не разрабатывать, не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения каких-либо видов базирования с дальностью стрельбы свыше 250 км ". Также Кремль оставлял за собой право и в будущем запрещать "любые другие виды вооружения".

Именно такое расстояние, например, отделяет Крымский мост от контролируемого Украиной Гуляйполя, расположенного неподалеку от линии фронта, обращают внимание журналисты.

Признание независимости так называемых Донецкой и Луганской "республик" в пределах административных областей Украины.

Авторы российского документа считали, что именно Украина должна взять на себя расходы по восстановлению инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года.

Отмена всех санкций как украинских, так и международных, и отзыв всех международных исков, поданных с 2014 года.

Вдобавок к этому Россия настаивала на предоставлении русскому языку статуса государственного и восстановления всех имущественных прав УПЦ (Московского патриархата).

Авторы проекта требовали "отменить и больше не вводить какие-либо запреты символики, ассоциирующейся в государствах с победой над нацизмом".

То есть фактически снова легализовать в Украине советские и коммунистические символы. В документ добавлен перечень украинских законов, которые авторы назвали примерами "нацификации и героизации нацизм". В эту категорию попали законы "Об увековечении победы над нацизмом" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима".

РФ предлагала условие по Крыму, а затем сама отказалась

В ходе переговоров иногда возникали заведомо невыполнимые условия. Как узнали журналисты, однажды россияне пытались включить в проект договора требование, чтобы Украина возобновила поставки воды в Крым (украинские власти перекрыли Северо-Крымский водоканал еще в 2014 году).

"От этой идеи отказались сами российские переговорщики: ведь в таком случае Россия, которая контролировала территорию вокруг канала, должна покинуть ее, чтобы Украина могла "вернуть воду в Крым", - пишет "Радио Свобода".

Также российская сторона требовала, чтобы украинские войска сложили оружие и вернулись в казармы. В ответ Киев выдвинул симметричное требование: войска РФ должны сложить оружие и вернуться к пунктам постоянной дислокации.

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский, прочитавший это предложение, был удивлен, цитирует издание одного из участников переговоров.

"Он сказал, такое ощущение, будто это украинские войска стоят на Красной площади, а российские должны выбросить белый флаг из Кремля. Ему ответили: "Мы просто просим от вас то же, что просите от нас вы", - рассказал он.

Переговоры Украины и РФ

В начале полномасштабного вторжения Украина и РФ провели несколько раундов переговоров в Беларуси и Стамбуле. Стороны так и не пришли к единому мнению. Однако российские войска отступили с севера Украины после того, как не смогли захватить столицу или заставить Киев капитулировать.

Напомним, что издание The New York Times ранее также публиковало текст проекта мирного соглашения между Украиной и РФ. Согласно которому, Москва добивалась полного нейтралитета Украины, а также чтобы она обязалась не вступать в НАТО и не получать иностранное оружие. Договор не препятствовал вступлению Украины в ЕС, однако только в нейтральном статусе.

Издание писало, что стороны пришли к определенному компромиссу по оккупированному Крыму - они согласились исключить полуостров из договора, оставив его под российской оккупацией, но без признания Украиной того, что эта оккупация является законной. Отметим, ранее Банковой рассказывали, что Украина предлагала решать вопросы Крыма в течение 15 лет.

Впрочем, Киев отказался обсуждать требования Москвы об отмене санкций и статусе русского языка. Также украинская и российская сторона имели разногласия по списку стран-гарантов.

Добавим, что впоследствии Украина отказалась вести переговоры с россиянами, в частности, из-за фактов зверств, совершенных оккупантами в Буче.

Сейчас у Украины есть план победы, созданный для союзников и предусматривающий скорейшее усиление Украины. По мнению президента Владимира Зеленского, если партнеры предпримут шаги, заложенные в плане, это заставит Кремль пойти на переговоры, а Киев в свою очередь будет иметь сильную позицию.