Кабмин подал в Раду законопроект о ликвидации МСЭК
В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии. Документ подготовил Кабмин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.
Согласно данным на сайте Рады, законопроект уже передали на рассмотрение комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинской страховки.
Инициативой, в частности, предлагается:
- заменить систему медико-социальной экспертизы на оценку повседневного функционирования лица, что будет способствовать более эффективному прохождению медицинской экспертизы;
- установить, что оценка повседневного функционирования лица проводится соответствующими экспертными комиссиями, которые формируют в учреждениях здравоохранения;
- закрепить перечень функций экспертных комиссий и отнести к ним, в частности, установление группы инвалидности, направление лица на дополнительное обследование, планирование и проведение повторного обследования.
Cкандалы вокруг МСЭК
Напомним, недавно в Хмельницкой области задержали руководителя МСЭК Татьяну Крупу. Правоохранители обнаружили, что она за взятки выдавала фейковые свидетельства об инвалидности. Дома у подозреваемой нашли несколько млн долларов налички.
При этом позже обнаружилось, что у более чем 50 прокуроров Хмельницкой области есть статус инвалидности.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны на фоне таких скандалов. Было принято решение о ликвидации МСЭК.
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