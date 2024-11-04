Кабмин подал в Раду законопроект о ликвидации МСЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта .

Согласно данным на сайте Рады, законопроект уже передали на рассмотрение комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинской страховки.

Cкандалы вокруг МСЭК

Напомним, недавно в Хмельницкой области задержали руководителя МСЭК Татьяну Крупу. Правоохранители обнаружили, что она за взятки выдавала фейковые свидетельства об инвалидности. Дома у подозреваемой нашли несколько млн долларов налички.

При этом позже обнаружилось, что у более чем 50 прокуроров Хмельницкой области есть статус инвалидности.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны на фоне таких скандалов. Было принято решение о ликвидации МСЭК.

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