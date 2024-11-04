Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО

Германия считает, что Украина должна вступить в НАТО в будущем. Но российский диктатор Владимир Путин хочет препятствовать такому членству.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Корреспондент РБК-Украина попросил Бербок разъяснить позицию Германии насчет вступления Украины в НАТО на фоне заявлений канцлера Олафа Шольца о том, что приглашение в Альянс невозможно до завершения войны.

Также корреспондент упомянул слухи о том, что в окружении канцлера рассматривают вариант "финляндизации" Украины (ее нейтрального статуса), а приглашение в НАТО может разрушить такие планы.

"Какова позиция Германии? Четкая - будущее Украины и у ЕС, и у НАТО. Это мы заявили в декларации НАТО в Вашингтоне летом этого года. Путин хочет сделать невозможным это свободное решение Украины", - подчеркнула глава МИД Германии.

Она уточнила, что вступление в НАТО было свободным решением Финляндии и Швеции, и они четко заявили о своей позиции.