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Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО

Киев, Понедельник 04 ноября 2024 17:53
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Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Германия считает, что Украина должна вступить в НАТО в будущем. Но российский диктатор Владимир Путин хочет препятствовать такому членству.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Корреспондент РБК-Украина попросил Бербок разъяснить позицию Германии насчет вступления Украины в НАТО на фоне заявлений канцлера Олафа Шольца о том, что приглашение в Альянс невозможно до завершения войны.

Также корреспондент упомянул слухи о том, что в окружении канцлера рассматривают вариант "финляндизации" Украины (ее нейтрального статуса), а приглашение в НАТО может разрушить такие планы.

"Какова позиция Германии? Четкая - будущее Украины и у ЕС, и у НАТО. Это мы заявили в декларации НАТО в Вашингтоне летом этого года. Путин хочет сделать невозможным это свободное решение Украины", - подчеркнула глава МИД Германии.

Она уточнила, что вступление в НАТО было свободным решением Финляндии и Швеции, и они четко заявили о своей позиции.

Приглашение Украины в НАТО

Напомним, в плане победы, который разработал Киев, содержится пункт о приглашении Украины в НАТО до завершения полномасштабной войны.

Еще весной было известно, что против такого решения выступают США и Германия. Но недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в позиции Вашингтона есть сдвиг.

При этом, по словам главы украинского государства, у Берлина остается скепсис относительно приглашения Украины.

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