Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО
Германия считает, что Украина должна вступить в НАТО в будущем. Но российский диктатор Владимир Путин хочет препятствовать такому членству.
Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Корреспондент РБК-Украина попросил Бербок разъяснить позицию Германии насчет вступления Украины в НАТО на фоне заявлений канцлера Олафа Шольца о том, что приглашение в Альянс невозможно до завершения войны.
Также корреспондент упомянул слухи о том, что в окружении канцлера рассматривают вариант "финляндизации" Украины (ее нейтрального статуса), а приглашение в НАТО может разрушить такие планы.
"Какова позиция Германии? Четкая - будущее Украины и у ЕС, и у НАТО. Это мы заявили в декларации НАТО в Вашингтоне летом этого года. Путин хочет сделать невозможным это свободное решение Украины", - подчеркнула глава МИД Германии.
Она уточнила, что вступление в НАТО было свободным решением Финляндии и Швеции, и они четко заявили о своей позиции.
Приглашение Украины в НАТО
Напомним, в плане победы, который разработал Киев, содержится пункт о приглашении Украины в НАТО до завершения полномасштабной войны.
Еще весной было известно, что против такого решения выступают США и Германия. Но недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в позиции Вашингтона есть сдвиг.
При этом, по словам главы украинского государства, у Берлина остается скепсис относительно приглашения Украины.
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