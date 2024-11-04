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Украина может получить батарею NASAMS от Канады до конца года, - Зеленский

Киев, Понедельник 04 ноября 2024 18:43
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Украина может получить батарею NASAMS от Канады до конца года, - Зеленский Иллюстративное фото: Канада передаст Украине ПВО NASAMS (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канада уже до конца года может предоставить Украине обещанную систему ПВО NASAMS. Ее заказали еще в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства рассказал, что он провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. В частности, глава канадского правительства подтвердил поддержку украинского плана победы.

Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество для организации второго саммита мира и привлечения к такой работе стран Глобального Юга.

"Кроме того, премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", - написал Зеленский.

Он добавил, что темами переговоров также стали дальнейшая оборонная поддержка Украины и ситуация на поле боя, в том числе привлечения к войне солдат Северной Кореи. Также было скоординировано сотрудничество в рамках председательства Канады в G7.

NASAMS для Украины

Напомним, в 2023 году Канада присоединилась к инициативе США по заказу для Украины систем ПВО NASAMS.

Но позже компания Kongsberg, которая участвует в производстве систем, заявила, что Канада не подписывала с ней контракт. Поэтому производство задержали.

В начале сентября этого года министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна передаст Украине NASAMS в начале 2025 года.

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