Украина может получить батарею NASAMS от Канады до конца года, - Зеленский

Канада уже до конца года может предоставить Украине обещанную систему ПВО NASAMS. Ее заказали еще в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Глава украинского государства рассказал, что он провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо. В частности, глава канадского правительства подтвердил поддержку украинского плана победы.

Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество для организации второго саммита мира и привлечения к такой работе стран Глобального Юга.

"Кроме того, премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", - написал Зеленский.

Он добавил, что темами переговоров также стали дальнейшая оборонная поддержка Украины и ситуация на поле боя, в том числе привлечения к войне солдат Северной Кореи. Также было скоординировано сотрудничество в рамках председательства Канады в G7.