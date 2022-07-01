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Заборона айкосів у кафе та закриття всіх курилок: які обмеження чекають курців у липні

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 14:00
Заборона айкосів у кафе та закриття всіх курилок: які обмеження чекають курців у липні Фото: куріння айкосів заборонять в кафе з липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Норми чергового закону проти курців в Україні набирають чинності з 11 липня. Серед них заборона електронних сигарет та кальянів у приміщеннях та громадських місцях та закриття всіх курилок у приміщеннях на підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.

Оновлений перелік місць, де куріння заборонене

Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних. Згідно з документом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

  • 1) у ліфтах і таксофонах;
  • 2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
  • 3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • 4) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • 5) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • 6) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
  • 7) у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • 8) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • 9) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
  • 10) у приміщеннях гуртожитків;
  • 11) на дитячих майданчиках;
  • 12) у місцях загального користування житлових будинків;
  • 13) у підземних переходах;
  • 14) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
  • 15) на вокзалах та станціях;
  • 16) на зупинках громадського транспорту.

Крім того, забороняється куріння в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Відзначимо, зараз діє норма щодо можливості облаштування місць для куріння: у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

Штрафи за куріння

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом передбачає штраф 51-170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170-340 грн.

За розміщення попільничок, кальяну чи куріння передбачено штраф:

  • для суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарювання) - у розмірі 1000 грн, у разі повторного протягом року порушення - 10000 грн.
  • - для закладів ресторанного господарства - 3000 грн, у разі повторного протягом року порушення - 15000 грн.

Де можна безпечно курити

Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття "громадське місце" - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Таким чином, вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити.

Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість українців у віці 12 років і старше, які повідомили, що курять, у 2019 році становила 5,56 млн осіб.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у травні 2022 року у порівнянні з 2020 роком відсоток щоденних курців в Україні збільшився серед чоловіків з 38,0% до 44,4%, серед жінок з 10,8% до 14,9%, а серед усіх опитаних з 23,1% до 28,3%.

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