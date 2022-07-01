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Стало відомо, коли з'явиться документ про гарантії безпеки для України

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Київ, П'ятниця 01 липня 2022 17:07
Стало відомо, коли з'явиться документ про гарантії безпеки для України Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Перша редакція документа про міжнародні гарантії безпеки для України може з'явитися протягом липня.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь на запитання РБК-Україна.

Зокрема, за його словами, договір про гарантії безпеки для України не стане альтернативою політиці інтеграції до НАТО.

"Якщо ви відкриєте Конституцію, ви побачите відповідь на ваше запитання", - зазначив Єрмак, натякнувши, що від курсу на НАТО ніхто не відмовляється.

Що стосується гарантій безпеки, то над ними будуть працювати "дуже швидко".

"Ми плануємо вийти в першу редакцію документа протягом цього місяця. Працювати будемо швидко. У нас немає часу, наша позиція з напрацювання гарантій буде зміцнювати нашу позицію", - додав Єрмак.

Зазначимо, сьогодні голова Офісу президента підкреслив, що новий договір не буде схожий на Будапештський меморандум, який нібито гарантував територіальну цілісність України.

Нагадаємо, два місяці тому Єрмак говорив, що чернетка договору з гарантій безпеки буде у відкритому доступ і стане предметом для обговорень.

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Андрій Єрмак Гарантії безпеки
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