Рада призначила нового омбудсмена: хто ним став
Парламент обрав нового уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Ним став нардеп Дмитро Лубінець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.
За відповідне рішення проголосували 250 парламентарів.
"Після годинного обговорення, Дмитро Лубінець підтриманий на посаду Уповноваженого Верховної ради України з прав людини", - написав Железняк.
Голосування по фракціям:
- "Слуга народу" - 181
- "Європейська солідарність" - 0
- "Батьківщина" - 10
- "Платформа за життя та мир" - 14
- "За майбутнє" - 9
- "Голос" - 8
- "Довіра" - 12
- "Відновлення України" - 3
- Позафракційні - 13
Фото: парламент обрав новим омбудсменом Дмитра Лубінця (t.me/yzheleznyak)
Що відомо про Лубінця
Дмитро Лубінець у 2019 році був обраний до Верховної ради України 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи "За майбутнє". Він також був депутатом Ради попереднього скликання - від "Блоку Петра Порошенка".
Згодом Лубінець був призначений на посаду голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Нагадаємо, що Верховна рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої ВР з прав людини. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.
Як пояснила сама Денісова, її звільнення пов'язано з тим, що Офіс президента "не влаштовує її активність як омбудсмена".
Додамо, що вже 21 червня в парламент внесли кандидатуру Дмитра Лубінця на посаду омбудсмена, хоча спочатку попереджали про затягнутість процедури.
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