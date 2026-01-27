Удар России по инфраструктуре Львовщины: появились первые кадры последствий

В сети появились первые кадры с места утренней атаки российских оккупантов на объект инфраструктуры во Львовской области, произошедшей 27 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, на месте работают более 130 чрезвычайников и 36 единиц спецтехники.

"Утром россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры на Львовщине: спасатели ликвидируют последствия атаки", - говорится в сообщении.

Что известно

Утром 27 января Россия осуществила удар беспилотниками по объекту инфраструктуры в Бродах Львовской области. В результате атаки произошло возгорание нефтепродуктов, из-за чего над городом распространился густой дым и ощущается резкий запах.

Местные власти призвали жителей закрыть окна и двери и, по возможности, ограничить передвижение по улицам. Обучение в школах Бродов отменили.

Также после атаки в городе состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС.

По ее результатам в связи с чрезвычайной ситуацией решено прекратить учебный процесс в школах 27-28 января и перевести учебные заведения на дистанционное обучение. В детских садах планируют создать дежурные группы

На месте происшествия работают все соответствующие службы, в частности специалисты, которые проводят замеры качества воздуха. Результаты исследований будут сообщены дополнительно.

В селе Смильное, что входит в Бродовскую общину, специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в воздухе.

Ухудшение качества воздуха связано с атакой беспилотника. Ситуация контролируемая, радиационный фон в норме.

Жителям с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой систем рекомендуют оставаться дома или выходить на улицу только в одноразовой маске.

Также советуют временно воздержаться от проветривания помещений.