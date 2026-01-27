ua en ru
Политика
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских

Украина, Черкасская область, Вторник 27 января 2026 12:45
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских Иллюстративное фото: полицейские погибли во время задержания подозреваемого в убийстве (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Черкасской области 27 января во время задержания подозреваемого в убийстве погибли четверо офицеров Национальной полиции. Подозреваемый открыл огонь, его ликвидировали спецназовцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

"Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназовцы полиции ликвидировали убийцу", - сообщил он.

При этом четверо полицейских погибли во время стрельбы. По словам Выговского, отдали жизнь:

  • Командир взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов.
  • Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский.
  • Инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка.
  • Полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

Председатель НПУ выразил соболезнования родным и близким погибших офицеров полиции. Также он пожелал выздоровления раненому офицеру - старшему лейтенанту полиции Александру Шпаку.

В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских

Напомним, что 26 января в поселке Немешаево Киевской области задержали мужчину, который пытался взорвать гранатой полицейских. Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие.

До этого несколько дней назад в Луцке задержали мужчину, который выстрелил в полицейского. Правоохранитель прикрыл собой женщину с ребенком, которые находились в опасности из-за агрессивного свекра.

