В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских

В Черкасской области 27 января во время задержания подозреваемого в убийстве погибли четверо офицеров Национальной полиции. Подозреваемый открыл огонь, его ликвидировали спецназовцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Национальной полиции Украины Ивана Выговского.

"Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназовцы полиции ликвидировали убийцу", - сообщил он.

При этом четверо полицейских погибли во время стрельбы. По словам Выговского, отдали жизнь:

Командир взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов.

Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский.

Инспектор взвода № 1 (быстрого реагирования) роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинка.

Полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

Председатель НПУ выразил соболезнования родным и близким погибших офицеров полиции. Также он пожелал выздоровления раненому офицеру - старшему лейтенанту полиции Александру Шпаку.