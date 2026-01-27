На улицу - с маской: Львовская ОВА предупредила о загрязненном воздухе
В результате утренней атаки дрона на Львовщине зафиксировано превышение уровня оксида углерода в воздухе в селе Смильное. Людям советуют не выходить на улицу без маски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
По данным ОВА, в селе Смильное, что относится к Бродовской городской территориальной общине зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в воздухе. Его обнаружили специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.
Ухудшение качества воздуха связано с атакой беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе.
По словам Козицкого, ситуация контролируемая, радиационный фон находится в норме. Работники службы продолжают лабораторные исследования по направлению движения ветра.
"Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смильном, рекомендуют по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу - воспользуйтесь одноразовой маской", - сообщил он.
Также жителей призывают временно воздержаться от проветривания помещений.
Атака на Львовскую область
Напомним, сегодня утром, 27 января российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры во Львовской области. По предварительной информации, никто не пострадал.
Впоследствии Бродовский городской совет уточнил, что задымление возникло из-за сгорания нефтепродуктов и призвал жителей плотно закрыть окна и двери и ограничить передвижение по улицам.
Также в городе Броды отменили обучение в школах, оно будет осуществляться дистанционно. Детские сады, которые уже приняли воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями. Там планируют создать дежурные группы.