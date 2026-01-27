ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Удар Росії по інфраструктурі Львівщини: з'явились перші кадри наслідків

Вівторок 27 січня 2026 12:55
Удар Росії по інфраструктурі Львівщини: з'явились перші кадри наслідків Фото: РФ вдарила по інфраструктурі на Львівщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

У мережі з’явилися перші кадри з місця ранкової атаки російських окупантів на об’єкт інфраструктури у Львівській області, що сталася 27 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Зранку росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури на Львівщині: рятувальники ліквідовують наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, на місці працюють понад 130 надзвичайників та 36 одиниць спецтехніки.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Що відомо

Зранку 27 січня Росія здійснила удар безпілотниками по об’єкту інфраструктури у Бродах Львівської області. Внаслідок атаки сталося загоряння нафтопродуктів, через що над містом поширився густий дим і відчувається різкий запах.

Місцева влада закликала жителів зачинити вікна та двері і, за можливості, обмежити пересування вулицями. Навчання у школах Бродів скасували.

Також після атаки у місті відбулося засідання комісії ТЕБ і НС.

За її результатами у звʼязку з надзвичайною ситуацією вирішено припинити навчальний процес в школах 27- 28 січня і перевести заклади освіти на дистанційне навчання. У дитячих садочках планують створити чергові групи

На місці події працюють усі відповідні служби, зокрема фахівці, які проводять заміри якості повітря. Результати досліджень будуть повідомлені додатково.

У селі Смільне, що входить до Бродівської громади, фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі.

Погіршення якості повітря пов’язане з атакою безпілотника. Ситуація контрольована, радіаційний фон у нормі.

Мешканцям з хронічними захворюваннями дихальної або серцево-судинної систем рекомендують залишатися вдома або виходити на вулицю лише в одноразовій масці.

Також радять тимчасово утриматися від провітрювання приміщень.

