Главная » Новости » Происшествия

Броды после атаки окутал дым и резкий запах: школы закрыли, людей просят быть дома

Вторник 27 января 2026 09:38
UA EN RU
Броды после атаки окутал дым и резкий запах: школы закрыли, людей просят быть дома Иллюстративное фото: РФ ударила по инфраструктуре на Львовщине (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Ірина Глухова

В городе Броды на Львовщине после утренней атаки по объекту инфраструктуры зафиксировано задымление и резкий запах в воздухе. В связи с этим в школах отменили обучение, а жителей призвали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бродовский городской совет.

По данным горсовета, утром 27 января враг нанес удар по инфраструктурному объекту в Бродах.

Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы, в частности специалисты, которые проводят замеры показателей качества воздуха. О результатах обещают сообщить дополнительно.

"Сейчас дым ложится на город и ощутимо неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам", - говорится в сообщении.

В горсовете также отметили, что сегодня обучение в школах Бродов отменено. Детские сады, которые уже приняли детей, продолжают работу при условии плотно закрытых окон и дверей.

Местных жителей призывают сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности близких.

Обновлено в 9:45

Впоследствии горсовет уточнил, что задымление в Бродах возникло из-за сгорания нефтепродуктов.

Золочевский районный отдел "Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины" рекомендует:

  • плотно закрывать окна,
  • без крайней необходимости не выходить на улицу,
  • в случае необходимости пользоваться увлажненной маской или респиратором.
  • Особое внимание - людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

"Начато проведение замеров воздуха в населенных пунктах на содержание вредных веществ продуктов сгорания. О результатах замеров будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Атаки на Львовскую область

Ранее об атаке на Львовскую область сообщали в ОВА. В 08:13 там написали, что россияне атаковали объект инфраструктуры в области.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Однако информация может обновляться.

Воздушную тревогу в Золочевском районе Львовской области объявили в 07:24 из-за угрозы применения ударных беспилотников. Уже в 07:49 дали отбой.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в направлении Львовщины и Луцка. Во время действия тревоги жители города Броды сообщали о звуках взрывов.

15 января во Львове вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере. Из-за атаки получил повреждения храм святых Ольги и Елизаветы в центре города.

Львовская область Война в Украине Дрони
