Удар РФ по высотке в Тернополе: количество погибших возросло до 26

Удар по Тернополю

Напомним, в ночь на среду, 19 ноября, россияне нанесли по Тернополю комбинированный удар с применением ракет и дронов-камикадзе.

В результате атаки пострадали жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов произошел обвал, продолжается спасательная операция. Городские власти предупредили о возможных временных перебоях в работе общественного транспорта.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение ночи и утра 19 ноября по Украине было выпущено 48 ракет и 470 дронов различных типов.

Позже Воздушные силы уточнили точное количество ракет и беспилотников, использованных в массированной атаке.

По словам начальника управления коммуникации командования Воздушных сил Юрия Игната, в Тернополе в жилой дом попала ракета Х-101.

