Удар РФ по висотці у Тернополі: кількість загиблих зросла до 26

Удар по Тернополю

Нагадаємо, в ніч на середу, 19 листопада, росіяни завдали по Тернополю комбінованого удару із застосуванням ракет та дронів-камікадзе.

Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків стався обвал, триває рятувальна операція. Міська влада попередила про можливі тимчасові перебої у роботі громадського транспорту.

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом ночі та ранку 19 листопада по Україні було випущено 48 ракет і 470 дронів різних типів.

Пізніше Повітряні сили уточнили точну кількість ракет і безпілотників, використаних у масованій атаці.

За словами начальника управління комунікації командування Повітряних сил Юрія Ігната, у Тернополі у житловий будинок влучила ракета Х-101.

