Удар РФ по Одесской области: разрушена база отдыха, частично исчез свет

Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Под обстрелом оказался Белгород-Днестровский район и город Татарбунары.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его данным, в Белгород-Днестровском районе коммунальные службы и спасатели ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий вражеского обстрела.

"К сожалению, в результате атаки 60-летняя женщина погибла, 66-летний и 49-летний мужчины получили ранения", - написал Кипер.

Там вызваны разрушения и повреждения помещений баз отдыха в курортной зоне.

А вот город Татарбунары - пострадал больше всего. Там частично отключено энергоснабжение - без света около 800 абонентов. Сейчас энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электросетей.

Водоснабжение не прекращалось.

Ночная атака 23 сентября

Вчера вечером Российская Федерация атаковала территорию Украины группами ударных "Шахедов". Россияне также применили ракеты - сигнал воздушной тревоги был объявлен в разных регионах.

В ночь на 23 сентября, с 21:00 22 сентября, противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115-ю ударными БпЛА типа "Шахед","Гербера" и беспилотниками других типов.

Мы писали, что поздно вечером 22 сентября россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. Кроме того враг авиабомбами и дронами ударил по Запорожью - там повреждена гражданская жилая инфраструктура, погиб человек.