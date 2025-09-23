ua en ru
Как выглядит центр города Татарбунары в Одесской области после ракетного удара РФ (фото)

Одесская область, Вторник 23 сентября 2025 10:43
Как выглядит центр города Татарбунары в Одесской области после ракетного удара РФ (фото) Фото: последствия ракетного удара РФ по городу Татарбунары (od.gp.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 23 сентября россияне атаковали баллистическими ракетами Белгород-Днестровский район Одесской области. Под удар попал центр города Татарбунары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Прокуратура показала кадры с места ракетной атаки. На фото видно пожар и разрушенные здания, изуродованные конструкции, обломки и мусор, разбросанные по улице. Коммунальные службы расчищают дорогу, а здания вокруг имеют значительные повреждения.

В результате атаки погиб один гражданский человек - 60-летняя женщина. Еще двое мужчин, 66 и 49 лет, получили ранения. Один из пострадавших находится в больнице.

Также уничтожены здания двух баз отдыха, повреждены еще три, а также четыре офисных помещения и три автомобиля. На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками СБУ и полиции.

По факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека начато досудебное расследование по правовой квалификации - ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что российские войска нанесли удар по Татарбунарам баллистическими ракетами. По официальным данным, армия РФ целенаправленно атаковала объект инфраструктуры, однако какой именно - не уточняется.

Фото: последствия ракетного удара РФ по городу Татарбунары (od.gp.gov.ua)

Что известно о Татарбунарах

Татарбунары - небольшой город в Белгород-Днестровском районе Одесской области с населением около 10 тысяч человек. Он расположен на юге региона, неподалеку от озера Сасык (Кундук).

Город находится на пересечении важных автодорог: международной трассы М15 Одесса - Рени, которая ведет к границе с Румынией, а также дорог местного значения Т1627 и Т1610.

Расстояние до временно оккупированного Крыма составляет примерно 200 километров.

Атака на Одесскую область

Напомним, вчера вечером в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Сначала из-за угрозы ударов дронами-камикадзе типа "Шахед", а затем - из-за опасности баллистических ракет.

Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе, однако подробностей тогда не раскрыл.

Ночью в Одесской области снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. Воздушные силы сообщили о движении вражеских ракет в направлении юга области.

По данным ГСЧС, в результате попадания возник пожар. Его тушение продолжалось до утра - на месте работали спасательные команды со специальной техникой. В ведомстве также обнародовали кадры ликвидации пожара.

