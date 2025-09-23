ua en ru
Дроны все еще летят. РФ ударила ночью "Шахедами" и "Искандерами": как отработала ПВО

Вторник 23 сентября 2025 09:39
Дроны все еще летят. РФ ударила ночью "Шахедами" и "Искандерами": как отработала ПВО Иллюстративное фото: Воздушные силы рассказали о работе ПВО этой ночью (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 23 сентября, запустила по Украине баллистические ракеты и более сотни ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 23 сентября, с 21:00 22 сентября, противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115-ю ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Дроны были запущены с направлений:

  • Курск;
  • Орел;
  • Миллерово;
  • Шаталово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское, ТОТ Крыма.

Около 60 дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Дроны все еще летят. РФ ударила ночью &quot;Шахедами&quot; и &quot;Искандерами&quot;: как отработала ПВО

Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских дрона типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Было зафиксировано попадание ракет и 12 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Также на северо-востоке фиксируется новая группа вражеских дронов.

Ночная атака 23 сентября

Стоит напомнить, что вчера вечером Российская Федерация атаковала территорию Украины группами ударных "Шахедов" с разных направлений, а также ракетами различных типов. Из-за этого стгнал воздушной тревоги был объявлен в разных регионах.

Известно, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове.

Под ударом снова оказалось Запорожье. На этот раз россияне снова применили авиабомбы, а также дроны. В городе повреждена гражданская жилая инфраструктура, погиб человек.

Вчера вечером взрывы раздавались и в Одессе, по данным ГСЧС были повреждены здания гостиницы, "Укрпочты", "Укртелекома", дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей. Известно о жертве.

Ночью была повреждена инфраструктура "Укрзализныци", ряд поездов курсируют с задержками.

Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
