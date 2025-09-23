Дроны все еще летят. РФ ударила ночью "Шахедами" и "Искандерами": как отработала ПВО
Российская армия в ночь на вторник, 23 сентября, запустила по Украине баллистические ракеты и более сотни ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 23 сентября, с 21:00 22 сентября, противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115-ю ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.
Дроны были запущены с направлений:
- Курск;
- Орел;
- Миллерово;
- Шаталово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское, ТОТ Крыма.
Около 60 дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских дрона типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Было зафиксировано попадание ракет и 12 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Также на северо-востоке фиксируется новая группа вражеских дронов.
Ночная атака 23 сентября
Стоит напомнить, что вчера вечером Российская Федерация атаковала территорию Украины группами ударных "Шахедов" с разных направлений, а также ракетами различных типов. Из-за этого стгнал воздушной тревоги был объявлен в разных регионах.
Известно, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове.
Под ударом снова оказалось Запорожье. На этот раз россияне снова применили авиабомбы, а также дроны. В городе повреждена гражданская жилая инфраструктура, погиб человек.
Вчера вечером взрывы раздавались и в Одессе, по данным ГСЧС были повреждены здания гостиницы, "Укрпочты", "Укртелекома", дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей. Известно о жертве.
Ночью была повреждена инфраструктура "Укрзализныци", ряд поездов курсируют с задержками.