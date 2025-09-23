Дроны все еще летят. РФ ударила ночью "Шахедами" и "Искандерами": как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Воздушные силы рассказали о работе ПВО этой ночью (GettyImages)

Российская армия в ночь на вторник, 23 сентября, запустила по Украине баллистические ракеты и более сотни ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.