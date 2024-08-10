Удар РФ по Константиновке и новый пакет помощи от США: новости за 9 августа

Российские войска в пятницу, 9 августа, нанесли авиаудар ракетой Х-38 по центру Константиновки. Тем временем, США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов.
РБК-Украина собрало главные новости за 9 августа.
Российские войска в пятницу, 9 августа, нанесли авиаудар ракетой Х-38 по центру Константиновки в Донецкой области. Террористы попали по "Экомаркету", где, в частности, было отделение "Новой почты". Кроме уничтоженного супермаркета, рядом выжжены киоски и автомобили.
В результате вражеского удара погибли 14 человек, еще 43 - ранены. Кроме того, среди погибших могут быть трое детей.
Детальнее о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.
Соединенные Штаты Америки вчера, 9 августа, объявили новый пакет военной помощи для Украины на 125 млн долларов.
В новый пакет вошли:
Спецназовцы совершили рейд на временно оккупированную врагом Кинбурнскую косу.
Во время рейда на Кинбурнскую косу спецназовцы уничтожили шесть единиц бронированной техники врага россиян и около трех десятков захватчиков.
На косе воины атаковали укрепление врага на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал", "Памятник Суворову".
У позиции "Памятник Суворова" бойцы установили боевой флаг ГУР.
Иран в ближайшее время может передать России баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Ожидается поставка сотен единиц таких ракет.
По информации двух источников Reuters, в европейской разведке, десятки военных РФ проходят обучение в Иране по использованию ракет Fath 360. Теперь "единственным возможным шагом" после тренировок будет передача такого вооружения России.
Собеседники рассказали, что представители Министерства обороны России еще 13 декабря подписали с иранскими чиновниками контракт на поставку Fath 360 и другой баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной организацией Aerospace Industries Organization (AIO), под названием Ababil.
Два источника журналистов в европейской разведке не назвали точных сроков возможной поставки ракет Fath 360 в Россию, но сказали, что это произойдет в ближайшее время.
В ночь на 9 августа Служба безопасности в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и Силами специальных операций нанесли мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2".
По данным источников, на аэродроме находились несколько десятков истребителей, вертолеты и склады с более чем 700 управляемыми авиабомбами.
Атака украинских дронов вызвала мощный взрыв, вызвавший цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, в результате атаки на российский аэродром были поражены склады с КАБами и несколько других важных объектов в районе аэродрома. На месте удара возник сильный пожар, были зафиксированы несколько источников возгорания и многократная детонация.
Литва в августе передаст Украине "значительный" пакет военной помощи.
В него войдут:
В Украине будут устанавливаться солнечные панели на крышах административных зданий, больниц и школ. Соответствующее поручение дал Кабинет министров.
Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство приняло решение об активизации программы установки альтернативной энергии в админзданиях, больницах и школах.
Решением Кабмина поручается обеспечить установку солнечных панелей и установок хранения электроэнергии в период до 31 декабря 2025 года.
Воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины второй раз за неделю атаковали вражеский вертолет FPV-дроном.
По информации источников, вертолет был атакован в момент его полета в Курской области РФ.
Пока другие подробности поражения не раскрываются, впрочем, судя по видео, вертолет получил удар по хвостовой части.
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