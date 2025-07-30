Удар РФ по колонии в Запорожье и покушение ФСБ на командира "Волков Да Винчи": новости за 29 июля

ГУР показало эксклюзивные кадры с первым применением FPV-дронов в открытом море

Во время рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года бойцы подразделения "Raven Group" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море. На видео - эксклюзивные кадры боевой работы разведчиков.

Благодаря этому компоненту операции воины ГУР смогли подавить огневые средства противника на газодобывающей платформе "Петр Годованец" в Черном море. Оккупанты понесли потери среди личного состава и техники.

Россияне планировали убийство командира "Волков Да Винчи" Сергея Филимонова

СБУ сообщила, что предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Покушение на него готовила ФСБ. Для чего завербовала жителя Днепропетровщины под видом работы на СБУ. На такой "крючок" попал участник АТО из Каменского, который был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на РФ, а не украинского военного командира. Завербованный следил за Филимоновым, а после получения автомата Калашникова россияне дали указание ликвидировать украинского воина.

Оперативники задержали завербованного, когда он выходил на улицу со снаряженным оружием.

В Украине из обращения исчезнет еще одна монета

Национальный банк Украины рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. Как объясняют в НБУ, эти монеты "прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги".

В связи с этим Нацбанк предлагает с 1 октября 2025 года начать постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения. Однако эти разменные монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении (до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии).

Федоров рассказал, как готовился президентский проект закона о НАБУ и САП

Как сообщил на запрос РБК-Украина вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, к решению вопроса о восстановлении полномочий НАБУ и САП была привлечена большая команда - со стороны правительства, все, кто координирует работу этого направления. Комплексно включилась команда Минюста во главе с премьером Юлией Свириденко.

Он отметил, что результатом стало создание нового сбалансированного законопроекта, который восстановит антикоррупционную инфраструктуру государства.

Главком ВС Литвы об инцидентах с дронами: хотел бы сбивать над Беларусью, но не могу

Главнокомандующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас хотел бы сбивать заблудившиеся дроны еще над Беларусью. Но у него нет такой возможности.

Генерал отметил, что из-за отсутствия полномочий сбивать дезориентированные дроны над Беларусью, Литва усилит возможности по обнаружению и идентификации дронов, чтобы быстро определять, существует ли угроза.

РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами

Российская армия атаковала территорию Беленьковской исправительной колонии с помощью четырех управляемых авиационных бомб.

Известно, что в результате удара была полностью разрушена столовая учреждения, существенные разрушения получили административный штаб и карантинный участок. В результате удара погибли 16 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения.

Великобритания может признать Палестину в сентябре: Стармер назвал условие

Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что окончательное решение о признании Палестинского государства будет подтверждено в сентябре, и ни одна партия не получит право на вето.

"Британия признает государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре, если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасной ситуации в Газе, не согласится на прекращение огня и не обязуется к долгосрочному устойчивому миру, возрождая перспективу решения о двух государствах, и это включает разрешение ООН возобновить поставки помощи и четко заявить, что на Западном берегу не будет аннексий", - заявил он.