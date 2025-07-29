ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших

Вторник 29 июля 2025 10:38
UA EN RU
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших Фото: РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами 29 июля (t.me/minjustofficial)
Автор: Наталья Кава

Российская армия атаковала территорию Беленьковской исправительной колонии с помощью четырех управляемых авиационных бомб. Количество погибших возросло до 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Известно, что в результате удара была полностью разрушена столовая учреждения, существенные разрушения претерпели административный штаб и карантинный участок. В результате удара погибли 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения.

"Тяжелораненые госпитализированы в больницы системы Минздрава. Еще около 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения (осколочное поражение лица)", - рассказали в Минюсте.

Сейчас к обеспечению порядка в учреждении привлечено около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения.

Периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет.

"Этот удар в очередной раз демонстрирует грубое нарушение международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил РФ. Обстрел объектов гражданской инфраструктуры, в частности пенитенциарных учреждений расценивается как военное преступление", - заявили в министерстве.

Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области

Этой ночью под удар российской армии попала исправительная колония в Запорожской области. Сначала сообщалось о 16 погибших, однако сейчас количество жертв возросло до 17.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Запорожье Министерство юстиции Украины
Новости
Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области: 16 человек погибли, 35 пострадали
Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области: 16 человек погибли, 35 пострадали
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку